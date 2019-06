Het is een gemiste kans dat Rusland niet is uitgenodigd voor de herdenking van 75 jaar D-Day

Een enorme logistieke operatie onder Amerikaanse militaire leiding, waarmee een bres werd geslagen in de beruchte Duitse Atlantikwall. Maar ook een operatie die ruim 3500 jonge soldaten het leven kostte. Niet voor niets was de Britse oorlogspremier Winston Churchill op van de zenuwen, op de vooravond van de invasie.

Op verschillende plekken op de wereld wordt stilgestaan bij wat door historici vaak wordt geschetst als een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. En wat door velen is ervaren als ‘het begin van het einde’ van het Duizendjarig Rijk dat Hitler voor ogen had. In het Britse Portsmouth bijvoorbeeld, waar destijds duizenden soldaten hun tocht naar de Noord-Franse kust begonnen, vond gisteren een officiële herdenking plaats. Daarbij zijn de leiders van de voormalige geallieerde landen aanwezig, maar ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel, premier Rutte en de Franse president Macron.

Eigen houtje

De Russische premier Poetin is, anders dan vijf jaar geleden, niet uitgenodigd door premier May. Gezien de ernstig vertroebelde relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland is dat begrijpelijk. Maar het is ook te betreuren dat de herdenking van D-Day nu in actuele politieke sferen is getrokken, omdat de afwezigheid van Poetin bijvoorbeeld geen recht doet aan de enorme oorlogsinspanning en gigantische offers die de voormalige Sovjet-Unie heeft gebracht om Hitler-Duitsland op de knieën te krijgen. Zonder die enorme inzet was het tweede front, ingezet op de Normandische kust, eigenlijk kansloos geweest. Het gaat te ver om, zoals ook weleens wordt beweerd, te stellen dat Hitler eigenlijk door de Sovjet-soldaten is verslagen. Maar op hun eigen houtje hadden de Westerse geallieerde troepen het waarschijnlijk ook niet gered.

Ook om andere redenen is de afwezigheid van Poetin in Portsmouth jammer. Als zelfs niet meer samen teruggekeken kan worden op een samen gevoerde strijd tegen het nazisme, dan geeft dat te denken over hoezeer de onderlinge relaties tussen de wereldmachten zijn verstoord. De door het Westen ervaren dreiging van Rusland vraagt juist om overleg en ontmoeting, voor meer onderling begrip en het delen van ervaringen.

Tegelijkertijd markeert de herdenking van de landing op de Franse stranden het belang van de trans-Atlantische samenwerking destijds. Een belang van Europese defensiesamenwerking met de Verenigde Staten dat onverminderd groot blijft, ook 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog.

