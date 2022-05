Het is een en al propaganda, toch moeten we hier naar de Russische staats-tv kunnen kijken

Oorlogspropaganda is geen journalistiek, dat bewijzen de Russische staatsmedia dag in dag uit. Daarom verraste het me een beetje dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) maandag aankondigde naar het Europese Hof van Justitie te stappen om de EU-blokkade van de Russische zenders RT en Sputnik aan te vechten. Maar misschien ben ik het toch wel met eens met mijn vakgenoten, al gaat het om bolwerken van haat en desinformatie.

Alsof ze ons duidelijk wilde maken waar ze voor staat, verscheen hoofdredactrice Margarita Simonjan van RT (voorheen Russia Today) maandag in een talkshow op de Russische staatstelevisie. Sprekend met eenzelfde agressieve dictie als Vladimir Poetin betoogde ze dat Rusland in drie dagen had kunnen afrekenen met Oekraïne. En ze verbeterde zichzelf: het had in een uur gekund! Als Rusland gewoon de Sarmat-kernraket had ingezet.

Het was, zei ze, uit ‘mededogen’ dat dit niet was gebeurd, daarom was er ook sprake van een speciale militaire operatie en niet van een oorlog. Het mededogen betrof overigens niet de Oekraïners, maar de ‘onzen’, de Ruslandgezinden. “Er zijn daar veel die bij ons horen, zij zijn gegijzeld door degenen die niet bij ons horen, maar een Sarmat kan dat onderscheid niet maken.”

Deze vuile ‘journalistiek’ past in een lange traditie van Sovjetpropaganda, zoals historica Anne Applebaum beschreef in The Atlantic. Waren het onder Stalin de Oekraïense boeren, ofwel ‘koelakken’, die het niet verdienden te leven, nu is het de Oekraïense staat als zodanig. Persbureau RIA Novosti legde het in april als volgt uit: “Oekraïnisme is een kunstmatige anti-Russische constructie, die geen enkele eigen beschavingsvorm kent.” Vandaar ook dat de Oekraïense nazi’s – op de terugtocht voor het zegevierende Russische leger – hun eigen stad Marioepol geheel hebben verwoest.

Het is van een leugenachtigheid waar de duivel nog van zou kunnen leren en het valt te begrijpen dat de Europese Commissie de op het Westen gerichte zenders RT en Sputnik (plus hun websites) onder het sanctieregime heeft geplaatst. Mijn primaire reactie is ook: weg met die rommel. Het is echter de vraag of dat verstandig is. In de eerste plaats om praktische redenen: het kan nuttig zijn om te weten welke verhalen de Russen verzinnen om hun misdaden goed te praten voor een internationaal publiek. Daarnaast verschaft een blokkade van Russische media Moskou een alibi om westerse media op dezelfde wijze te weren, zoals ook is gebeurd. En wat waarschijnlijk sowieso gebeurd zou zijn, maar dan zonder de rechtvaardiging dat ‘Brussel begon’.

Een principiëler punt is dat het niet aan de EU is om media te verbieden, dat is ook waarom de NVJ naar het Europese Hof stapt, samen met enkele internetproviders en andere partijen. Een verbod is een vergaande stap; als je die al wilt nemen, dan moet er een wettelijke basis zijn, parlementen moeten zich erover buigen, rechters moeten het ergens aan kunnen toetsen. Dat lijkt muggenzifterij, en die kunnen we ons in tijden van oorlog niet veroorloven, maar dat is het niet. In de confrontatie met een totalitaire agressor tellen democratie en rechtsstaat des te meer.