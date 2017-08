Het is een eer om lokaal volksvertegenwoordiger te zijn

Er zouden zelfs 'enthousiasmerende cursussen' nodig zijn om Nederlanders aan te moedigen zich te kandideren voor gemeenteraadsverkiezingen. Het artikel wijst drie oorzaken aan: de toegenomen gemeentelijke verantwoordelijkheden, waardoor inhoudelijke discussies te ingewikkeld zijn geworden, de mondigheid van de burgers en de geringe vergoeding voor het raadswerk, vooral in kleine en middelgrote gemeenten.

Meer bevoegdheden maakt het raadswerk juist interessanter

Dit beeld is negatief en beperkt. Zo blijft de hoge mate van tevredenheid met het lokale bestuur onbelicht waardoor kandidaat-raadsleden zich in ieder geval niet af hoeven te vragen of er waardering en vertrouwen is in de lokale democratie. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders meer vertrouwen hebben in burgemeester (61 procent), wethouders (53 procent) en gemeenteraad (53 procent) dan in de Tweede Kamer (45 procent) en regering (43 procent). Deze cijfers komen overeen met de bevindingen van 'Burgerperspectieven' (2015) van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De tevredenheid met de gemeentepolitiek scoort hoger dan die met nationale of Europese politiek.

Meer bevoegdheden Tegelijkertijd behoeft het geen betoog dat dankzij de recente ingrijpende decentralisaties de gemeentelijke bevoegdheden fors zijn toegenomen. En de lokale taken zullen nog meer toenemen wanneer in de nabije toekomst een fors deel van het ruimtelijke ordeningsbeleid ook gedecentraliseerd wordt. Maar dat maakt het raadswerk juist interessanter. De lokale politiek zal hierdoor verschuiven van de reageren-stand naar de regeren-stand waarbij gemeenteraden straks gaan over steeds meer onderwerpen gaan en hun beweegruimte zich hierdoor niet langer zal beperken tot inkleuring binnen de lijnen die de rijksoverheid uitzet. Raadsleden mogen voortaan zelf het potlood vasthouden om de grote beleidslijnen te tekenen. Inspraak en participatie zullen evenals nu belangrijk blijven. Deze verklaren mede de tevredenheid over de lokale democratie. Tegelijkertijd mogen we niet veronderstellen dat kandidaat-raadsleden nu terugdeinzen voor het raadswerk omdat ze de mondigheid van de burgers niet aankunnen. Dit is een gewaagde aanname omdat die veronderstelt dat het lokale bestuur afgelopen jaren uitsluitend is gelukt omdat de burgers toen nog niet mondig waren en de boel lieten lopen. Los van de onjuistheid van dit idee is het ook allesbehalve nieuw. Al sinds de jaren '90 lijkt de gedachte populair dat het bestuur in Nederland gegijzeld wordt door mondige burgers. En toch zijn de 9000 raadsleden die ons land rijk is blijkbaar nog steeds in staat om goede oplossingen te bedenken voor de concrete problemen op lokaal niveau, met alle positieve gevolgen van dien voor het vertrouwen in en tevredenheid met de lokale democratie.

Opkomstplicht Zijn er dan helemaal geen kritische noten te kraken? Jazeker wel. De opkomstpercentages bij de gemeenteraadsverkiezingen laten sinds 1970, het jaar waarin de opkomstplicht afgeschaft werd, duidelijk een dalende lijn zien. In 1974 stemde nog 69 procent van de stemgerechtigde Nederlanders bij de lokale verkiezingen, terwijl de opkomst in 2014 rond 54 procent was. Het zou meer onderzoek vergen om te achterhalen in hoeverre dit is zo vanwege de heersende tevredenheid met de lokale politiek. Toch zijn de legitimiteit en het draagvlak van deze bestuurslaag erbij gebaat wanneer raadsleden een zo groot mogelijk mandaat hebben van hun kiezers. Daar zit nog wel een belangrijke opgave in. Maar voor de rest is het een eer om als volksvertegenwoordiger actief te zijn voor de publieke zaak, ook als de vergoeding als gering wordt ervaren.

