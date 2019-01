Het is een doodzonde dat activistisch XS4ALL moet verdwijnen

Twee weken geleden kondigde KPN aan dat Telfort en XS4ALL moesten verdwijnen. KPN geeft aan dat dit is om te simplificeren en een efficiencyslag te maken. Minder merken betekent immers minder marketingkosten, minder systemen en minder personeel. Het opheffen van XS4ALL leverde echter vrijwel direct commotie op: de petitie die oproept tot behoud van de provider is al meer dan 45.000 keer ondertekend.

Er zijn meerdere redenen waarom medewerkers, oud-medewerkers (zoals ik), klanten en zelfs niet-klanten massaal voor dit merk in de bres springen. Zo wordt XS4ALL niet alleen vrijwel jaarlijks door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste provider, het biedt ook meer dan de standaardpakketten van Ziggo, Vodafone en moederbedrijf KPN: eigen virusscanners, routers, switches, spamfilters, modems, poortfiltering, volledige ondersteuning van versie 6 van het internetprotocol voor IP-adressen (IPv6) en allerlei andere zaken die veel mensen misschien weinig zeggen, maar die voor veilig internetverkeer van groot belang zijn.

Het vierde punt raakt de kern, raakt ons allemaal. Al decennia worden we als consumenten steeds verder verdrukt door techgiganten die onze data verkopen aan de hoogste bieder. Die ons gemak bieden, in plaats van veiligheid. Die privacy als een last ervaren, in plaats van als een recht voor consumenten. Ook overheden dringen steeds verder door in onze privésfeer. Minister De Jonge ontving op 22 januari nog de Big Brother Award voor een wetsvoorstel waarmee het medisch beroepsgeheim door brede datadeling zou worden doorbroken.

Ook is er de economische toegevoegde waarde voor de BV Nederland. XS4ALL is zeer winstgevend. Een sterk merk elimineren is alleen al daarom vreemd. Zeker als je bedenkt dat de petitie-ondertekenaars goed zijn voor zo’n 20 procent van het klantenbestand. Als die weglopen, kost dat tientallen miljoenen per jaar.

Privacy en veiligheid

Er is juist nu een enorme behoefte aan een partij die vecht voor consumentenrechten op het gebied van privacy en veiligheid. XS4ALL deed dat 20 jaar lang. Publiciste en klant Karin Spaink zette recent voorbeelden daarvan op een rij: het starten van het Meldpunt Kinderporno, de oprichting van Bits of Freedom, het verzet tegen ongefundeerde internettaps door de overheid, het steunen van het Internet Archive en de Wayback Machine – waar de hele geschiedenis van het internet op staat – het online houden van kritische media in Servië tijdens de oorlog in Joegoslavië, het aanbieden van gratis inbelvoorzieningen in Egypte tijdens de Arabische Lente, om nog maar te zwijgen over de strijd tot aan de Hoge Raad tegen de censuur van Scientology. Activisme zit in het DNA.

Vijf jaar geleden pakte KPN deze activistische rol af van XS4ALL. De zelfstandige positie daarin verdween. Een deel van het personeel werd ontslagen. Nu staat zelfs de gehele toekomst van de provider op het spel. Daarmee ook die van consumenten die waarde hechten aan privacy, veiligheid, cultuur en technische inventies, want daar is in Nederland geen alternatief voor.

Er is een uitweg. Zet XS4ALL op afstand. Geef het een zelfstandige, soevereine positie. Met eigen woordvoering, personeel en techniek. Dat kan door middel van een minderheidsaandeel, of door zogeheten ‘Chinese walls’. Laat XS4ALL de kabelmarkt veroveren die dit jaar na eindeloos procederen open gaat. Dan winnen wij als consument ook. Dan strijdt er iemand voor ons.