Het is bijna onmogelijk Israël als gewone staat te zien

En laat ik gelijk van wal steken, het is me meegevallen. U heeft ons als lezer betrekkelijk weinig boze brieven gestuurd over onze verslaggeving over dit brisante onderwerp.

Lees verder na de advertentie

Slechts één lezer maar vroeg om het ontslag van Monique van Hoogstraten, in dit geval met als argument haar 'pro-Hamas-verslaggeving' (daarover later meer). Doorgaans dringen lezers van beide partijen, pro-Israël of pro-Palestina, aan op haar vertrek.

Ik had me wel schrap gezet voor kritiek op onze berichtgeving, want, zoals Stevo Akkerman in een Verdiepingsverhaal schreef, 'nergens is de geopolitiek theologischer dan in Israël'.

Ik zou eraan toe willen voegen: geen enkel onderwerp beroert de emoties van onze lezers zo als onze verhalen over Israël, juist vanwege de joodse en christelijke verankering van Israël in het religieuze denken. In dit perspectief is het in de beleving van veel mensen haast ondoenlijk om Israël als een gewone staat te zien. Een staat bovendien die ontstaan is op de golven van pogroms, massamoorden en genocide op Joden in Europa.

Onmogelijk Dat maakt een objectiever beoordeling van alles wat er in en rond Israël gebeurt, langs de lijnen van het internationaal recht, een stuk complexer. Je zou ook als krant Israël als een gewone, democratische staat willen zien, maar dat is bijna onmogelijk. Israël is een land waar drie religies mede hun oorsprong aan ontlenen en een veilige, inmiddels sterk ommuurde, haven voor Joden uit de diaspora. Gelukkig is er de laatste jaren meer aandacht gekomen voor de benarde positie van de Palestijnen, die op drift zijn geraakt, de Nakba, door de vestiging van de staat Israël. Dat heeft gezorgd voor veel onrecht onder de Palestijnse bevolking en geweld over en weer. Dat Van Hoogstraten pro-Hamas zou zijn, heb ik niet kunnen ontdekken Het zeventigjarig bestaan van de staat Israël was voor de krant reden dit ingewikkelde labyrint van Europees schuldgevoel, religieuze en politieke opvattingen over Israël en de barre werkelijkheid van alledag, te beschrijven. We hebben deze keer gekozen voor een menselijke aanpak: portretten van mensen in Israël en Gaza, interviews met Nederlanders met Joodse wortels, reportages en diverse bredere analyses, zoals het Verdiepingsverhaal van Stevo Akkerman over de 'onverbrekelijke band' tussen de Verenigde Staten en Israël.

Olie op het vuur Naarmate de datum van het zeventigjarig bestaan dichterbij kwam, namen de demonstraties in vooral Gaza toe. Olie op het vuur was de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, precies op die 14de mei. Gelukkig is Israël een betrekkelijk klein land, wat het voor Monique van Hoogstraten makkelijk maakte op en neer te reizen tussen Tel Aviv, Jeruzalem, Gaza, Ramallah en de Golan-hoogte, waar Iraanse raketten terechtkwamen, afgeschoten in Syrië. Zij beschreef in diverse reportages nauwkeurig hoe Hamas de demonstraties in Gaza regisseerde, maar zelf uit de wind bleef. 'Het is goed voor Hamas als er doden vallen', tekende ze op uit de mond van demonstranten die niets te verliezen hadden. Van Hoogstraten beschreef ook hoe demonstranten graanvelden in Israël met vliegers in brand probeerden te steken. En hoe Israëlische militairen het vuur openden op diezelfde demonstranten. Het werd alles bij elkaar een bloedbad, concludeerde deze krant. Dat Van Hoogstraten pro-Hamas zou zijn, heb ik niet kunnen ontdekken. Cees van der Laan schrijft wekelijks over de discussies op de redactie en de keuzes van de krant. Lies hier meer brieven van de hoofdredactie.