Het is achterhaald om onderwijs en arbeidsmarkt los van elkaar te zien

Technologie en de arbeidsmarkt veranderen zo snel dat we anders naar werk en onderwijs moeten kijken. De tijd waarin we zomaar een studie konden doen om vervolgens een leven lang te werken bij hetzelfde bedrijf is voorbij. Werkgevers van de toekomst zijn snelgroeiende wendbare bedrijven, die ondernemende medewerkers zoeken. Mensen moeten ondernemende vaardigheden aangeleerd krijgen zodat ze zelfredzaam en 'self-employable' blijven op de continue veranderende arbeidsmarkt, maar daar zijn we niet op ingesteld. Het is nu tijd voor een omslag, daarom pleit ik voor een nationale strategie onderwijs en ondernemen.

Zonder nationale coördinatie en afstemming zullen we de boot missen. Digitalisering, automatisering, individualisering en globalisering doen banen zoals we die nu kennen verdwijnen, maar brengen ook nieuwe kansen.

Voor werkenden worden netwerken, samenwerken, zelf kennis vergaren en ondernemerschap met de dag belangrijker. Toch is er geen consistent beleid om te zorgen dat ze deze vaardigheden ontwikkelen. Allerlei initiatieven en projecten worden op verschillende plekken in het land opgestart, maar samenhang en strategie ontbreken.

Het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden moet voor iedereen een continu proces zijn, ongeacht opleidingsniveau of leeftijd. Er wordt momenteel veel gepraat over een leven lang leren, maar die permanente ontwikkeling zit gewoon niet in ons systeem. Dat is een probleem dat zonder omslag niet zal veranderen.

Zet dit in perspectief met werkenden die al 30 jaar dezelfde vaardigheden gebruiken in het bank- en verzekeringswezen en door automatisering plotseling hun werk verliezen. Zonder de juiste vaardigheden maakt deze groep geen enkele kans op een baan.

Onderwijs en arbeidsmarkt worden nog altijd los van elkaar gezien. Het schoolsysteem is zo ingericht dat mensen op jonge leeftijd leren, daarna gaan werken en niet terugkeren op school of universiteit. Die gedachte is achterhaald. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat de kennis in sommige sectoren al verouderd is zodra jongeren afstuderen.

Tijd voor een ommezwaai

Dit is het moment om ook in Nederland een nationale strategie ondernemen en onderwijs vast te stellen en uit te voeren. De ministers van onderwijs en economische zaken slaan de handen ineen om onderwijs en bedrijfsleven samen te brengen. Het praten over en het blind vertrouwen op ons onderwijsstelsel hebben te lang geduurd. Ondernemend denken, self employment en zelfredzaamheid moeten veel meer in de genen van alle werkenden komen en verankerd worden in het curriculum van het onderwijs.

De nieuwe realiteit is dat de arbeidsmarkt om voortdurend veranderende vaardigheden vraagt, het onderwijs moet hiermee in lijn gebracht worden. Bij het bedrijfsleven moet ook toewijding komen om actief bij te dragen aan leerplannen. Door de deuren van het bedrijf open te zetten voor stages en meeloopdagen van leraren gaan onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten. Het delen van kennis en middelen zorgt voor innovatie.

We hebben de mogelijkheid om te zorgen dat iedereen in de toekomst werk heeft, maar dan moeten we nu met een nationale strategie komen.