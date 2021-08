Het is absurd om de Grand Prix te laten doorgaan

Dat de Formule 1 in Zandvoort begin september door mag gaan is wel ‘uit te leggen’, maar alleen in de meest nauwe betekenis van dat woord. Dat begint al met het concept zelf. De autorace is, zo luidt de uitleg, niet verstorend voor omgeving en natuur, wordt de meest duurzame autorace ooit, zal geen publiek geld kosten, en moet een boost geven aan de bekendheid van Nederland en Zandvoort in het bijzonder. Omwonenden, natuurorganisaties en politieke tegenstanders hebben tal van argumenten waarom die uitleg over een totaal gebrek aan impact niet klopt.

Nu komt daar ook nog eens de ‘uitleg’ over de coronaregels bij. De race mag doorgaan omdat iedereen in principe op een stoeltje zit, het toeschouwersaantal wordt beperkt met een derde en iedereen wordt getest. En o ja, de speciale camping ernaast wijkt in niets af van de campings die Zandvoort al heeft, aldus een gemeentewoordvoerder. ‘Kamperen in coronatijd is toegestaan’ en de camping (bijna 5000 plekken) moet je los zien van de Grand Prix, wat best lastig is als er bijna 2000 crewleden slapen en bezoekers speciale Grand-Prix­arrangementen kunnen afsluiten. De evenementenbranche heeft volstrekt gelijk dat ze deze ‘uitleg’ hekelt.

Zo wordt in meerdere opzichten een vierkantje door een rond gat geduwd. Drie dagen lang zullen zeventigduizend mensen per dag het duingebied overspoelen, in drommen het terrein op gaan, grote moeite moeten doen om uit elkaars buurt te blijven, en mogelijk feestend de avond en dag doorbrengen (nee, inderdaad niet georganiseerd maar zelf geïni­tieerd). En dat voor een sportevenement waarover nog tal van rechtszaken lopen en dat in Japan, China en Australië al gewoon is afgeblazen. Omdat het onnodige en serieuze risico’s met zich meebrengt.

Besmettingscijfers stijgen weer

De besmettingscijfers in Nederland dalen immers niet meer, en de terechte opening van universiteiten en hogescholen brengt al extra risico’s op meer besmettingen met zich mee. Dat geldt ook voor de terugkeer van vakantievierders, en het effect van de overige versoepelingen in de maatschappij. Als er op termijn toch weer nieuwe strenge maatregelen nodig zijn – en die kans is echt aanwezig – dan is het voor de effectiviteit cruciaal dat er een stevig draagvlak blijft bestaan. En dan helpt het totaal niet dat een evenement mag plaatsvinden op basis van een ‘uitleg’ die aan alle kanten discutabel is.

Het organiseren van de Grand Prix in Zandvoort was al een slecht idee, die nu laten doorgaan is helemaal absurd. De regering moet dit terugdraaien, de race desnoods zonder publiek laten doorgaan, maar liever helemaal niet, en het gezichtsverlies op de koop toenemen.