Het is aan ons hoe we naar Van Marwijk kijken

Nee, het is geen koosjer land, Saudi-Arabië. U en ik zouden er niet gaan werken, denken we of weten we misschien wel zeker, al zullen we natuurlijk nooit in de positie komen of de miskenning kunnen voelen van een voetbaltrainer die ondanks successen dicht bij huis niet meer aan de bak komt en een vorstelijke aanbieding uit den vreemde krijgt.

Vertegenwoordiger van het regime

We verhandelden vorig jaar voor vier miljard euro met Saudi-Arabië, grofweg evenveel als met een ook niet prettig land als Israël. Onze koning, die eerder een pils met Poetin vatte, ging er op bezoek. Mag een voetbaltrainer daarop wijzen? Nee, luidt de kritiek. Hij is als hoogste trainer van het land óók een officiële vertegenwoordiger van het regime.

Is dat werkelijk zo? De Nederlandse politiek verrechtst, de grootste partijen praten uit angst voor zieltjesverlies populisten na. De voorman van een in naam christelijke partij zegt dat de immigratie uit Afrika het evenwicht in Europa verstoort, en in één moeite door dat de Nederlandse cultuur, traditie en normen niet mogen verwateren. Bij de twee grootste partijen in ons aanstaande kabinet was de klimaatparagraaf een vodje in hun verkiezingsprogramma.

Vergelijkbaar met de misstanden in Saudi-Arabië? Nee, niet één op één natuurlijk, maar wees eerlijk: zijn wij in al onze vrijheid wat wij met ons vingertje van de dominee zouden moeten zijn? Is het CDA dat, met woorden die vloeken met de Bijbelse gastvrijheid voor de vreemdeling en de confessionele verplichting tot goed rentmeesterschap?

We kunnen Dick Advocaat al veel aanrekenen: dat hij de kwaliteit van onze voetballers finaal verkeerd heeft ingeschat en dat hij op de bank niet erg bij de les is. Maar we kunnen hem toch niet in de schoenen schuiven dat hij over de grens de uitdrager is van de in een bepaald opzicht ook enge strategie van Buma?