Het intellectuele van Letter&Geest en het persoonlijke van Tijd komt na de zomer samen in Tijdgeest

Ondanks de coronacrisis blijven we van huis uit werken aan de krant, de site en de Editie. Dat gaat ons verbazingwekkend genoeg, ondanks alle technische en menselijke problemen (corona), redelijk goed af. Gezien de reacties die wij krijgen bent u niet ontevreden.

Ook proberen we zo goed als het kan, voornamelijk via videoconferenties, mails en telefoontjes onze voorgenomen plannen en ideeën verder uit te werken. En ook die plannen wil ik met u delen – ‘de administratie’, zoals tv-coryfee Matthijs van Nieuwkerk het noemt.

Zoals eerder aangekondigd gaat de Achterpagina (de achterkant van de Verdieping) veranderen als de zeer gewaardeerde scribenten Wim Boevink en Rob Schouten in de week van 20 april met pensioen gaan. Van Rob verschijnt dinsdag 21 april zijn laatste column, van Wim staat zijn laatste kroniek, zoals hij dat zelf noemt, zaterdag 25 april in de krant. Gedenkwaardige momenten, omdat het hier twee schrijvers betreft die lang het gezicht van de krant hebben bepaald, zoals in een ver verleden columnisten als Bert Klei en Ruud Verdonck dat ook deden. We gaan ze niet vervangen, omdat ze niet te vervangen zijn.

Bas&Bos verhuizen naar de plek van Rob en Wim

Vanaf maandag 27 april verhuizen de tv-recensenten Maaike Bos en Renate van der Bas, Bas&Bos, naar de plek die Wim en Rob achterlaten. Zij worden erg gewaardeerd en verdienen die prominente plek, omdat hun stukken niet alleen de tv becommentariëren maar ook iets over ons als samenleving zeggen.

Binnenin zal het weerbericht, zoals eerder beloofd, weer worden voorzien van begeleidende tekst. Ook komt er een nieuwe culinaire rubriek. Daarmee nemen we afscheid van Janny de Moor, Rianne Buis, Tineke Sluijter, Henja Schneider en Sonja van de Rhoer die decennialang voor ons gewerkt hebben. Wij bedanken deze culinair journalisten voor hun creativiteit en lekkere recepten.

U krijgt tegenwoordig, vanwege distributieproblemen, Letter&Geest (L&G) en Tijd in één magazine. Voor krantenbezorgers die veel verschillende kranten in de bus stoppen is het insteken van twee magazines in de krant complex. Het gaat bovendien gepaard met fouten, terwijl de kosten van deze distributie toenemen. Die problemen waren er al langer en zijn door de coronacrisis toegenomen.

Vertrouwd en vernieuwend

In dit perspectief filosofeerden we vorig jaar al over één nieuw magazine, waarin Letter&Geest en Tijd zouden opgaan. Het intellectuele en literaire van L&G en de menselijke, persoonlijke verhalen van Tijd, samen in één nieuw magazine. Een titel hebben we: ‘Tijdgeest’. De huidige chef van de Verdieping, Wybo Algra, leidt dit nieuwe project, samen met onze artdirector Danusia Schenke. “Tijdgeest zal het vertrouwde hebben van Letter&Geest en Tijd maar ook vernieuwend zijn, gericht op modern leven”, vat Wybo Algra het karakter van het nieuwe zaterdagmagazine samen.

Hier en daar wordt op sociale media bezorgdheid uitgesproken over het teloorgaan van vooral Letter&Geest, maar ik kan mensen geruststellen. Wij blijven diepgravende essays brengen en ook het literatuurgedeelte met recensies blijft gehandhaafd. Wij denken met zo’n magazine onze lezers in het weekeinde goed te kunnen bedienen.

Voor wie moet wennen aan het idee kan ik verwijzen naar de zomerperiode als we ‘Zomertijd’ uitbrengen, eveneens een fusie tussen onze huidige magazines. Dat doen we al een paar jaar en deze zomer zal dat niet anders zijn. ‘Tijdgeest’ verschijnt voor de eerste keer op zaterdag 29 augustus, ná ‘Zomertijd’.

Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan schrijft wekelijks over de discussies op de redactie en de keuzes van de krant.