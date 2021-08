Het ideaal van gelijkwaardigheid moet je niet als een doekje voor het bloeden gebruiken

Nederland is een ongelijk land. Je vindt er mensen die huizen voor hun kinderen kopen en mensen die nauwelijks hun eigen huur kunnen ophoesten. Je vindt er schoonmakers die weinig verdienen en bankiers die niet weten wat ze met hun geld aanmoeten. Lang werd met name door politiek rechts gedacht dat deze ongelijkheid te billijken is, omdat mensen zouden beschikken over gelijke kansen: de schoonmaker had ervoor kunnen kiezen om door te leren en bankier te worden. Dat is niet meer vol te houden.

Rapport na rapport bevestigt dat talenten, erfenissen en fijne ouders ongelijk zijn verdeeld, en dat er nooit werkelijk sprake kan zijn van gelijke kansen. Arme kinderen zullen doorgaans de huizen schoonmaken van rijke kinderen die bankier zijn geworden. Daarom wordt er naarstig gezocht naar een andere manier om ongelijkheid te verdedigen – en die is gevonden. Een rechtvaardige samenleving zou niet om gelijke kansen draaien, maar om ‘gelijkwaardigheid’. Zo betoogde columnist Nelleke Noordervliet dat het goed genoeg is als de samenleving de kansen van mensen zo gelijk mogelijk maakt. Dan is onze gelijkwaardigheid gerespecteerd.

Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff maakte het bonter. In een essay in NRC verzette hij zich ­tegen ‘een samenleving die geobsedeerd is door ongelijkheid’. Dijkhoff schreef dat ongelijkheid hoort bij vrijheid, en dat we slechts een ongelijkwaardige samenleving moeten voorkomen en de verschillen in kansen ‘overbrugbaar’ moeten houden.

Het betoog van Dijkhoff is harder dan dat van Noordervliet, maar ze roepen hetzelfde beeld op. Het is alsof welgestelde vrienden tijdens de thee reflecteren over de armoede in de wereld, en elkaar geruststellen: ‘We zijn misschien rijker, en leven in grotere luxe, maar laten we ons niet druk maken. Uiteindelijk zijn we allemaal gelijkwaardig.’

Dijkhoff en Noordervliet gebruiken het ideaal van gelijkwaardigheid als een doekje voor het bloeden. Als een manier om de ongelijkheid tussen mensen te relativeren, en de groeiende wroeging van de elite weg te nemen. Daarmee vervalsen ze de betekenis van gelijkwaardigheid. De opvatting dat ieder mens ten diepste evenveel waard is, vereist juist dat we iedere ongelijkheid ter discussie stellen.

Het is tijd om de meritocratische rat race tussen haakjes te zetten, en anders na te denken over welvaart. Want als die welvaart nooit eerlijk is verdeeld, maar we wel evenveel waard zijn, is herverdeling op zijn plaats. Dan moeten we ervoor zorgen dat iedereen een fatsoenlijk leven kan leiden – ongeacht iemands vermogen om kansen te pakken.

Sommige ongelijkheden geven het leven kleur. Sifan Hassan kan uitzonderlijk mooi rennen en Tom Dumoulin kan uitzonderlijk hard trappen, en dat is prachtig. Maar er is een lange lijst van verschillen die nergens goed voor zijn. Het is nergens goed voor dat sommige mensen miljarden bezitten. Het is nergens goed voor dat de meeste mensen niet in Amsterdam kunnen wonen. Deze verschillen ontwrichten de samenleving.

Dus laat uw geweten niet sussen.

Filosoof en schrijver Jurriën Hamer valt deze zomer in als columnist. Eerdere columns van hem vindt u hier.