Het ideaal van de hoofse liefde blijkt niet heerlijk

De directrice van Oxfam wees beschuldigend naar de ‘walgelijke mannen’ die de organisatie waren binnengedrongen. Die heb je inderdaad overal, zo reageerde collega-columnist Stevo Akkerman in deze krant. (21 feb, pag 2) ‘Misschien bestaan er zelfs wel walgelijke vrouwen’. Ver hoef je daarvoor niet te zoeken. Ook vanuit de ‘jungle’ in Calais kwamen berichten over seksueel wangedrag, deze keer voornamelijk van vrouwelijke hulpverleners. Verder dan de Britse pers zijn die niet gekomen.

Domesticatie is wat wij ‘beschaving’ noemen en we mogen blij zijn dat ze er is

Dit soort misstanden ‘doet zich overal voor waar macht onmacht treft en rijkdom het pad kruist van armoede,’ schrijft Akkerman. In Calais was dat misschien zo. Maar in Haïti en in oorlogsgebieden is er nog iets anders aan de hand. Afrika-correspondent Koert Lindijer schreef er in NRC-Handelsblad een indrukwekkende column over, die Akkerman ook citeert. ‘Tijdens een oorlog in Oeganda ervoer ik hoe de oerinstincten seks en agressie in harmonie bestaan,’ aldus Lindijer. ‘Daar verbaasde ik me toen over. Ja, misschien schaamde ik me wel. Want seks associeerde ik nog met innigheid en liefde.’

In zijn indringende roman ‘Kapitein Konijn’ roept Michel Maas, jarenlang oorlogsverslaggever in voormalig Joegoslavië, diezelfde ervaring op. Net als Lindijer merkt hij hoe dood erotiseert en een boek lang beleef je dat met hem mee. Ook voor hem verloor de seks haar vanillesmaak. Er kwam iets anders voor in de plaats: instinctief, gewelddadig, smoezelig en chaotisch. Iets dat dieper stak dan de normen van hoofse liefde en de nette omgangsvormen waarin we onze aandriften hebben gesmoord.

Die domesticatie is wat wij ‘beschaving’ noemen en we mogen blij zijn dat ze er is. Maar wie ál te lang beschaafd is, houdt haar gemakkelijk voor een soort natuurtoestand. Dan zijn overtredingen daarvan niet alleen ongewenst en shockerend, maar worden ze onbegrijpelijk: daden van ‘walgelijke mannen’ (en eventueel vrouwen) die ons in hun immoraliteit met stomheid slaan.