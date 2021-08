Het hoger onderwijs moet koste wat kost openblijven

Studenten zijn zo’n beetje de sluitpost van de coronaversoepelingen. Dat is wrang, want jongeren hebben onevenredig geleden onder de lockdowns. Ze worstelen met de inperking van de bewegingsvrijheid waardoor ze zich veel vaker melden met psychische klachten, zoals eetstoornissen, bij de jeugd-ggz.

In het televisieprogramma Zomergasten bracht jeugdpsychiater Robert Vermeiren die keiharde werkelijkheid drie weken geleden onder de aandacht. Hij liet enkel somber stemmende fragmenten over jonge mensen zien, variërend van een fotografe met anorexia tot een twintiger die euthanasie liet plegen. Het was niet zozeer bedoeld om te shockeren, maar om de politiek wakker te schudden: neem deze problemen serieus, zeker nu. “Kwetsbaarheid tonen heeft hier geen plek. Iedereen moet excelleren, je moet meedoen aan de BV Nederland”, aldus Vermeiren.

75 mensen in de collegezaal, 70.000 bij de Formule 1

Als de coronacrisis één ding duidelijk maakt, is dat het idee van ‘de schouders eronder, niet zeuren’, niet opgaat als zo’n beetje alle verworvenheden je worden afgenomen. De dingen waar jonge mensen hun levensgeluk uithalen – feesten, met elkaar op vakantie, sporten, discussiëren over de lesstof – mogen of mochten heel lang niet. Juist die gezamenlijkheid is voor twintigers belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling, zegt Vermeiren. Het ontbrak heel erg lang. Te lang.

Dat het hoger onderwijs zonder al te veel restricties vanaf eind augustus volledig opengaat, valt daarom toe te juichen. Al blijft het wrang dat in een collegezaal – onafhankelijk van de afmeting – maximaal 75 personen mogen. Dat betekent dat sommige studies, zoals rechten of psychologie, nog altijd genoodzaakt zijn om veel lessen online te geven. Het is extra wrang als je bedenkt dat bij een evenement als de Formule 1 in Zandvoort 70.000 bezoekers welkom zijn.

Onderdeel van een experiment

Vanuit OMT-perspectief valt het evenement wellicht nog te verdedigen: een coronatoegangsbewijs is verplicht, het is in de buitenlucht, de afstand tussen de bezoekers kan worden gegarandeerd. Maar het voelt oneerlijk tegenover al die jonge mensen die een belangrijke periode van hun leven in rook zien opgaan.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven beloofde vrijdag bij Nieuwsuur dat ze ervoor zal ‘knokken’ om de mbo’s, hogescholen en universiteiten open te houden, ook al lopen de besmettingscijfers op. Docenten vinden dat spannend. Sommigen zijn er niet gerust op en vinden dat ze onderdeel zijn van een experiment. Begrijpelijk. Daarom moet het hoger onderwijs wellicht ook werken met coronatoegangsbewijzen, suggereerde de minister. Al hoopt ze van niet. De regering moet er hoe dan ook alles aan doen om de belofte van Van Engelshoven na te komen en de jongeren weer centraal stellen.