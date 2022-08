Het heeft zeker wel zin om met NIPT op meer dan drie syndromen te testen

De NIPT kan aanstaande ouders nuttige informatie geven. Beperken van deze test is daarom niet wenselijk, meent Hans Meij, geneticus.

De Nipt (Niet-Invasieve Prenatale Test) kwam de afgelopen weken meermaals in Trouw aan bod. Steeds vanuit de vooronderstelling dat uitbreiding van de test aanstaande is. Dat klopt niet. De Nipt wordt vanaf 2023 wel opgenomen in het landelijk screeningsprogramma en daarmee bekostigd via de reguliere zorgfinanciering, maar inhoudelijk verandert er niets. De discussie maakt wél duidelijk dat de Nipt vragen oproept inzake de omgang met genetische testen.

Ernstige afwijkingen bij het kind-in-wording

Enige achtergrond. De Nipt is een genetische test, waarbij via eenvoudige bloedafname bij de zwangere gekeken kan worden naar ernstige afwijkingen bij het kind-in-wording. Hierbij kijken wij naar slechts drie afwijkingen: Down-, Edwards- en Patausyndroom (in vaktermen: trisomie 21, 18 en 13).

De afdeling Humane Genetica van het Amsterdam UMC vroeg vergunning aan voor het consortium dat de Nipt de afgelopen jaren aanbood in het kader van onderzoek (samen met onder andere het Erasmus UMC en het UMC Maastricht). Intussen is er voldoende onderzocht en geëvalueerd om er een ‘gewoon’ screeningsprogramma van te maken. Dit mede op advies van de Gezondheidsraad.

Bijvangst

De Nipt levert inderdaad nevenbevindingen op: afwijkingen waar je niet naar op zoek bent, maar die je wel bij analyse aantreft. Bijvangst dus. De gerechtvaardigde vraag is: wat doe je daar mee? Die ‘baaierd aan nevenbevindingen’ waarover in Trouw de ethische discussie wordt gevoerd valt in verschillende groepen uiteen. Soms zijn er zoveel chromosoomafwijkingen in het bloed dat dit een aanwijzing is dat de zwangere vrouw kanker heeft. Dat wordt altijd gerapporteerd. Dan zijn er de bevindingen van een chromosoom meer of minder, die lijken op trisomie 21, 18 en 13. Dan volgt verder onderzoek.

Maar de ethische discussie is ingewikkelder bij de derde groep, de nevenbevindingen die een risico betekenen dat er iets misgaat met de zwangerschap. Geen problemen bij het kind, wel in de placenta en dus kans op bijvoorbeeld vertraagde groei. De gynaecoloog zou in zo’n geval de zwangerschap intensiever kunnen begeleiden, maar of dat helpt is onzeker. Tenslotte zijn er de chromosoomafwijkingen die in feite bij de moeder vandaan komen, maar tot nog toe onbekend waren.

Niet te begrijpen

Deze verschillende nevenbevindingen zijn stuk voor stuk zeldzaam. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker wat elke afzonderlijke bevinding betekent, en dus kun je op basis daarvan overwegen ze in de Nipt op te nemen. Er zijn goede redenen om dat te doen, ook omdat het voor ouders vaak niet te begrijpen is dat we wel kijken naar de drie genoemde afwijkingen maar niet naar andere – soms potentieel ernstigere – afwijkingen.

De Gezondheidsraad heeft wél invoering van de test geadviseerd, maar niét de uitbreiding ervan, want een uitbreiding vergt zorgvuldige medische en maatschappelijke afweging. Een voorbeeld van zo’n afweging: Jessica Langenhoff (Contactgroep Triple-X syndroom) vroeg zich in Trouw af of we nu ook de aanwezigheid van drie X-chromosomen gaan rapporteren op basis van de Nipt (Opinie, 15 augustus). Dat gaan we niet. Zoals Langenhoff zelf al schreef: triple-X heeft vaak milde verschijnselen en dus is er geen reden dit aan de prenatale screening toe te voegen. De Nipt blijft gericht op ernstige chromosoomafwijkingen. Rapporteren over niet-ernstige afwijkingen jaagt aanstaande ouders doorgaans alleen maar angst aan en voegt geen gezondheidswinst toe.

Het hoofdredactioneel commentaar van 16 augustus pleit voor een pas op de plaats, om de reikwijdte van Nipt vooral niet te veel op te rekken. Begrijpelijk, maar laten we de boel niet dichtmetselen. De toenemende kennis van erfelijke aandoeningen moet, net als alle geneeskundige kennis, de maatschappij ten dienste staan en de maatschappelijke discussie steeds blijven voeden. Dit kán leiden tot een nuttige uitbreiding van de Nipt. We zijn nog niet zo ver, maar we moeten er ook niet bang voor zijn.

Hans Meij hoofd afdeling Humane Genetica Amsterdam UMC

