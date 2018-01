Het heeft geen zin om dingen te verzwijgen. Dat maakt alles erger.

Op het moment dat u dit leest, ben ik in Kenia om een vriendin te bezoeken.

Na Kenia begint het werk weer. In de voorbije anderhalf jaar was ik het gelukkigst als ik aan het lesgeven was. Eenmaal bezig met de teksten van studenten, vergat ik mijn eigen leven. In het begin verwachtte ik ‘de andere vrouw’ overal tegen te komen - in de supermarkt, op het schoolplein - maar nooit had ik kunnen bevroeden dat ze al die tijd al op mijn werk rondliep. Toen ik nog niet eens van haar bestaan wist, bespiedde zij mij waarschijnlijk al op borrels, kwam ze mij tegen in de wandelgangen, hoorde ze in de kantine andere studenten praten over mijn lessen.

Glimlachte ze terug? Misschien was ze totaal niet in mij geïnteresseerd

Al die tijd wist ze dingen van mij die niemand anders wist. Ze moet gezien hebben hoe ik soms in de pauze snel een sigaret opstak. Misschien passeerden wij elkaar op de trap? Misschien heb ik haar glimlachend aangekeken en boog zij snel haar hoofd. Glimlachte ze terug? Misschien ook was ze totaal niet in mij geïnteresseerd.

Tegelijkertijd Het kan heel goed zijn dat wij tegelijkertijd het gebouw verlieten, en in dezelfde tram plaatsnamen. Zij op weg naar ex, en ik naar ons oude huis waar mijn moeder op onze meisjes paste. Mijn fantasie gaat met me op de loop. Het is ook een prachtig literair gegeven. Als ik haar docent ben, zal ik haar aanraden het te gebruiken. Ik zal haar zeggen dat ze het vanuit het ik-perspectief moet schrijven. “Zoek het dicht bij jezelf”, zeg ik. “Het drama van dit verhaal ligt bij jou, niet bij die docente.”