Het heden draait soms nogal door onder de druk van de cancelcultuur

Het verleden is bezig ons in te halen. Soms zijn de correcties die het heden aanbrengt broodnodig en gerechtvaardigd, ook al komen ze rijkelijk laat. Afgelopen week vonden twee gebeurtenissen plaats die de geschiedenis in een juiste perspectief zetten. De Duitse regering erkende dat het land een genocide had gepleegd in Namibië tussen 1904 en 1908 (bijna 80.000 doden). Als compensatie zal Duitsland 1,1 miljard aan ontwikkelingshulp investeren in Namibië. Op zijn beurt reisde de Franse president Macron naar Rwanda om vergeving te vragen voor de passieve houding van de Franse autoriteiten ten tijde van de genocide op Tutsi’s door Hutu’s (800.000 doden in 1994). Fransen hadden geen aandeel in de slachtpartij maar toenmalige president Mitterrand was blind en doof voor de waarschuwingen van ‘racistische ontsporing met een genocidaal karakter’ van de Hutu’s.

Maar soms draait het heden nogal door onder de druk van de zogenaamde cancelcultuur. Helden die gisteren nog vereerd werden, zien vandaag hun naam met verf besmeurd en hun standbeelden omvergetrokken. De absurditeit kent geen grenzen en het wachten is op de dag dat de huidige Haagse burgervader, blootsvoets en gekleed met een schurende monnikspij, zijn excuses aan de rest van Nederland gaat maken. Het waren toch ras-Hagenezen die op 20 augustus 1672 de gebroeders Johan en Cornelis de Witt afslachtten? En dit volk van lage allooi ging vervolgens tenen, vingers, duimen, oren, neuzen, lippen, tongen en handen van de twee lijken afsnijden en in Haagse kroegen en staminees verhandelen. Maar soms kunnen de vermeende slechteriken van eeuwen geleden enigszins in eer worden hersteld. Zo is The British Museum bezig de nagedachtenis van keizer Nero (37-68) op te poetsen. We wisten al dat Nero niet aanwezig was in Rome toen de stad begon te branden. Maar nu schijnen de geschiedschrijvers Tacitus, Suetonius en Cassius Dio die arme Nero veel te negatief hebben neergezet.

Ernstiger wordt het wanneer drama’s van lang geleden in het heden weer gaan opspelen, wat afgelopen weekeinde in Parijs gebeurde. In Parijs werd door vier katholieke parochies een processie georganiseerd ter nagedachtenis voor de priesters die 150 jaar (!) geleden door de ‘communards’ werden afgeslacht. Tijdens de Commune van Parijs (1871) greep een regering van revolutionairen met geweld de macht in de hoofdstad. De opstand duurde amper drie maanden en werd door de Franse regering die in Versailles zetelde met nog meer geweld in bloed gesmoord. Zaterdag werd de zingende processie die volgens katholiek dagblad Le Figaro uit ‘gezinnen, bejaarden, jonge scouts en koorknapen en ook een paar kinderwagens met baby’s’ bestond door extreemlinkse tegendemonstranten aangevallen. Sommigen droegen bivakmutsen en gooiden projectielen naar de processiegangers die ze voor ‘Versaillais’ en ‘fascisten’ uitmaakten. De optocht van een paar honderd mensen moest haastig een kerk invluchten. Zie hier hoe het verleden steeds vaker doordraait in het heden.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.