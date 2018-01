Het handschrift zegt veel over iemands persoonlijkheid

Aandacht

Mijn hart maakt een sprongetje als ik een handgeschreven brief ontvang. Inderdaad, een handschrift is persoonlijk, maar ik denk dat het méér is dan dat: ik heb de indruk dat aan een handgeschreven bief meer aandacht is besteed dan aan een brief die uit de printer rolt. Een brief die je op je pc schrijft kan je nog even aanpassen, een beetje knippen en plakken en dan ziet de brief er keurig uit. Een handgeschreven brief moet in één keer goed of over; dan is er eerst een kladversie. Kortom: alles heeft met aandacht te maken.

Annegien Ochtman-de Boer, Bussum