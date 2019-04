Het Haga bestuurlijk pesten gaat te ver

Volgens veiligheidsdienst AIVD zijn er signalen dat er contacten zijn tussen medewerkers van de islamitische school en jihadistische groeperingen. Mocht dat zo zijn, dan ontstaat het gevaar dat leerlingen worden beïnvloed door een gedachtengoed dat op gespannen voet staat met onze democratische rechtsstaat en onze veiligheid.

Vanwege deze signalen is het reguliere onderzoek van de onderwijsinspectie naar de kwaliteit op het Haga uitgebreid. De school wordt doorgelicht, een rapport komt in juni. De Amsterdamse gemeenteraad en burgemeester Halsema roepen al langer dat de school moet sluiten, en vooral dat niemand er zijn kind naartoe moet brengen. Die laatste strategie is mislukt, het aantal aanmeldingen is bijna verdubbeld.

Vorige week bleek dat het ministerie van onderwijs de zogeheten Bibob-strategie van stal heeft gehaald, de bestuurlijke aanpak waarmee ondernemingen met foute antecedenten hun vestigingsvergunning kan worden onthouden. Dit staaltje ‘bestuurlijk pesten’ mag werken tegen potentiële witwassers of criminelen. Maar de vrijheid van onderwijs is een grondrecht, zodat een minister of burgemeester alleen nieuwe scholen mag weigeren als er aantoonbaar sprake is van strafbare feiten.

Verontrustend

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff en CU-voorman Segers zijn ondertussen in een nieuw debat over die onderwijsvrijheid beland. Dijkhoff suggereert dit grondrecht ondergeschikt te maken aan het eerste artikel van diezelfde Grondwet, het verbod op discriminatie. Dat is echter al lang het geval, zoals gezegd, namelijk als er sprake is van strafbare feiten. Segers meent dat met nieuwe wetgeving sluiting van scholen mogelijk gemaakt kan worden. Ook dat is al mogelijk, maar het moet dan gaan om een school die jarenlang didactisch onder de maat is.

Ondertussen lieten moskeeën weten dat het stelselmatig in de extremistische hoek zetten van moslimlessen averechts werkt. Het zou juist het wantrouwen in hun gemeenschap tegenover de overheid aanwakkeren.

De signalen over het Haga zijn verontrustend, maar nog zo vaag dat bestuurlijk pesten van deze nieuwe school te ver gaat. Of het nou langs de praktische weg van Halsema of Slob is, of via het dreigement van Dijkhoff om de onderwijsvrijheid in te perken. Bestuurlijk ingrijpen moet zijn gebaseerd op de wet en die wet moet pas worden aangepast wanneer onderzoek van de inspectie, of indien nodig van het OM, de ‘signalen’ echt hard maakt. Een overheid die moslimscholen wijst op hun verantwoordelijkheid leerlingen de rechtsstaat bij te brengen, moet zich zelf aan de regels van de rechtsstaat houden.

