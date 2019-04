Het grote opschudden in de politiek toont het gebrek aan houvast dat de hele samenleving kenmerkt

Er is bijna geen partij die zichzelf niet opnieuw aan het uitvinden is. Of zichzelf aan het opblazen, dat kan ook. Het Forum voor Democratie onderneemt een aardige poging in die richting, maar elders broeit het eveneens. De SP is naarstig op zoek naar de middelvinger die ze vroeger altijd ophief naar het systeem, de PvdA wil wederopstaan door weer zichzelf te worden, de VVD gaat onder leiding van Klaas Dijkhoff discussiëren over een ‘liberalisme dat werkt voor mensen’ en het CDA bezint zich op een profiel dat niet al te flets is, maar liever ook niet al te rechts.

Houvast

De toestand binnen Forum is natuurlijk het spannendst. Henk Otten, die op grond van zijn ervaringen bij de LPF juist wilde voorkomen dat ook een volgende fortuynistische partij door te veel ego uit elkaar zou spatten, werd door Baudet op een zijspoor gezet. En hoe. Geheel in de stijl van zijn idool Trump koos Baudet voor management by Twitter: Otten werd in een tweet verzocht ‘eervol terug te treden’ als fractiemedewerker. Zulks ‘op verzoek van het partijbestuur’, waar Otten zelf deel van uitmaakt, maar blijkbaar soms even niet. Er speelde ook een financieel geschil, meldde NRC gisteren, maar fundamenteler is toch de vraag of FvD een extreemrechtse of gewoon conservatieve partij wil zijn. Er bestaat een boreale en een reale vleugel, als u begrijpt wat ik bedoel, en het pleit tussen die twee is nog niet beslecht.

Bij de VVD lijkt de marketing in elk geval te winnen

Dat het rommelt bij zoveel partijen tegelijkertijd kan moeilijk los worden gezien van het gebrek aan houvast dat de hele samenleving kenmerkt. Het is de onrust van de kiezers, die zich niet meer vanzelfsprekend bekennen tot een partij of zelfs een politieke richting, die ook de politici onrustig maakt. Moeten ze het zoeken in het opnieuw en beter formuleren van hun overtuiging, voor zover ze daar zelf een helder beeld van hebben? Of toch in de wijsheid van de politieke marketing, die wil dat je een duidelijke doelgroep hebt waar je vervolgens je boodschap op afstemt? Die discussie speelt al enige tijd binnen het CDA en werd deze week verder op scherp gezet door het manifest van kritische kopstukken als Ernst Hirsch Ballin en Ab Klink.