Het gros van de ongevaccineerden zal zich niet vertegenwoordigd voelen door dit tuig

Voor de relschoppers vrijdagnacht in Rotterdam, en zaterdagnacht in onder meer Roermond, Den Haag en Urk, zijn woorden als begrip en compassie niet op zijn plaats. Natuurlijk valt er van alles te zeggen over de corona-aanpak van het kabinet, en de vérgaande 2G-maatregelen die nu worden voorbereid. Die betekenen dat je op allerlei plekken voor toegang of gevaccineerd, of hersteld moet zijn van corona. Daarover woedt deze weken terecht een stevig politiek en maatschappelijk debat.

Maar dikke kans dat deze vandalen simpelweg uit waren op het creëren van chaos en schade. Bekogeling met zwaar vuurwerk, brandstichting, politiemensen die dusdanig in het nauw worden gedwongen dat ze zich met kogels moeten verweren: het enige passende antwoord daarop is, zoals demissionair minister Ferd Grapperhaus van justitie beloofde, een harde juridische aanpak, inclusief het verhalen van de schade op de daders.

Dit is geen strijd van ongevaccineerden tegen gevaccineerden

Zie de onthutsende taferelen van dit weekeinde dus vooral niet als uiting van een strijd van ongevaccineerden tegen gevaccineerden. Dat is simpelweg te veel eer. Sommige ongevaccineerden hoor je niet omdat ze sowieso niet goed bereikbaar zijn voor de overheid en gezondheidsinstanties, dat is juist een van de redenen waarom ze niet gevaccineerd zijn. Anderen verzetten zich hevig tegen coronamaatregelen die ze als discriminerend beschouwen, maar voeren die strijd met woorden, zoals het hoort. Het gros van de ongevaccineerden zal zich niet vertegenwoordigd voelen door tuig – laten we dat woord maar gewoon gebruiken – dat zwaar vuurwerk naar de politie en hulpdiensten gooit.

Dat neemt niet weg dat er onvrede is in de Nederlandse samenleving tussen de mensen die zich wel hebben laten vaccineren en zij die dat om allerlei redenen niet willen. Het lijkt bovendien niet vergezocht te denken dat die onvrede groeit. Gevaccineerden wijten het hoge aantal besmettingen – met als gevolg nieuwe, strenge maatregelen – aan een minderheid die zich niet wil laten prikken. Niet gevaccineerden voelen zich in toenemende mate onder druk gezet om alsnog naar de prikstraat te gaan.

Van kabinet en Kamer mag je verwachten dat ze oog hebben voor alle geluiden uit politiek, samenleving en wetenschap bij de aanstaande besluitvorming over 2G. Daarbij telt draagvlak, en effectiviteit, en het zorgvuldig meewegen van de belangen van niet-gevaccineerden. Dat betekent luisteren naar alles en iedereen, maar niet naar degenen die zich met stenen en vuurwerk buiten de discussie plaatsen. Voor hen is het niet luisteren maar voelen.