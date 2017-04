Het geweten verdwijnt uit zicht in het euthanasiedebat

Het was hem niet gemakkelijk afgegaan, ook al was alles keurig volgens de regels verlopen. ‘Ik heb er nachtenlang niet van geslapen,’ zei hij. Een routine-ingreep wordt zoiets waarschijnlijk nooit.

In de discussie over vrijwillige levensbeëindiging hoor je dat soort geluiden maar sporadisch. Af en toe sputtert een artsenorganisatie dat de euthanasie-praktijk in Nederland er niet bij al haar leden ingaat als zoete koek. Dat sommige medici er problemen mee hebben maar dat die problemen tegelijkertijd eigenlijk niet mogen bestaan. Levensbeëindiging is, onder steeds minder strikte voorwaarden, een recht. En tegenover ieder recht staat een plicht: in dit geval die van de arts om haar te faciliteren.

Symptomatisch voor die houding is de ingezonden brief die deze krant de afgelopen week afdrukte. ‘Ik word zo langzamerhand heel erg moe van alle instanties en personen die denken beter te weten dan iemand die genoeg heeft van het leven,’ zo begon die brief. ‘Mijn leven is van mij en van niemand anders. [...] Ik wil bepalen wat er met mijn leven gebeurt en dat wil ik niet aan wie dan ook overlaten.’

Privilege

Er zit een merkwaardige kronkel in deze gedachtengang, die niettemin in Nederland zo ongeveer pasmunt geworden is. Over de vraag of iemands leven werkelijk enkel en alleen ‘van hem’ is, en of dat ook niet een beetje aan anderen om hem heen toebehoort, zal ik het nu niet hebben. Maar wel over de wonderlijke tegenspraak tussen absoluut zelfbeschikkingsrecht en de al even absolute aanspraak op de hulp van anderen om dat recht ten uitvoer te leggen.

De wet, en zelfs de moraal, ontzegt een persoon al sinds lang niet meer de vrijheid om zichzelf van het leven te beroven. Maar dat stadium is het euthanasiedebat inmiddels voorbij. De autonomie van wie het leven moe is vraagt, nee eist inmiddels hulp bij zelfdoding als een vanzelfsprekend privilege.

Diens geweten of zelfs psychische nood is een quantité négligeable geworden

De arts is een functionaris die te doen heeft wat de wet en zijn beroepsvoorschriften hem zeggen, zonder tegensputteren. De emancipatie van de ene burger veronderstelt zo de instrumentalisering van de andere. Diens geweten of zelfs psychische nood is een quantité négligeable geworden.

Een kras staaltje daarvan leverde deze week een Zweedse rechtbank, die een vroedvrouw haar arbeidsrecht ontzegde wanneer zij naast de assistentie bij geboorten niet óók wilde assisteren bij abortus: volgens de vrouw een vorm van moord die niet alleen in strijd was met haar beroep maar ook met haar geloof en geweten.