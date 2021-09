Het gesprek met de Taliban zal op gang moeten komen

Na het ineenstorten van de oude, door het Westen gesteunde regering en de machtsovername door de Taliban deze zomer, staat Afghanistan voor grote uitdagingen. Er komen steeds meer signalen dat zorg, onderwijs en nutsvoorzieningen door geldgebrek aan de rand van de afgrond staan. Ook zijn er alarmerende berichten over voedseltekorten.

Zo sloeg vorige week HealthnetTPO, een organisatie die in Afghanistan 2700 artsen, verpleegkundigen en ander personeel in loondienst heeft, alarm over de zorg. Die staat op instorten omdat internationale organisaties geen geld mogen overmaken naar Afghanistan, aangezien de Taliban internationaal te boek staat als een terroristische organisatie. Wie geld overmaakt, kan zich schuldig maken aan witwassen of steun aan een terroristische organisatie. De Wereldbank, het IMF en de EU stopten met hun hulpprogramma’s en 7 miljard dollar aan Afghaanse reserves in de VS werden door de Amerikaanse regering bevroren. Afghanistan ontving jaarlijks 8,5 miljard dollar per jaar aan hulp.

Verhoudingen zijn ingewikkelder geworden

Het Wereldvoedselprogramma waarschuwt voor voedseltekorten. Eén op de drie mensen in Afghanistan is volgens het programma ondervoed, bij kinderen onder de vijf jaar is dat de helft. De voedseltekorten zijn het gevolg van meerjarige droogte, de coronacrisis en de burgeroorlog. Door de machtsovername van de Taliban zijn de verhoudingen met de internationale gemeenschap alleen maar ingewikkelder geworden, waardoor ook het herstarten van voedsel- en noodhulp traag op gang komt.

Na de terugtrekking van de Amerikaanse en andere Navo-troepen uit Afghanistan en het imploderen van de Afghaanse overheid, staan Westerse landen voor de vraag of en hoe ze de Afghaanse bevolking kunnen helpen. De nood is hoog en niet uit te sluiten valt dat dit leidt tot grote aantallen vluchtelingen naar de omringende landen en verder daarbuiten.

Westers chagrijn

Helpen kan alleen door te erkennen dat de Taliban de nieuwe machthebbers zijn, al moet je daarvoor het Westerse chagrijn of verdriet over de nederlaag wegslikken, en accepteren dat ze in de VN vertegenwoordigd zijn. Ook om andere redenen is dit een lastig proces. De radicaal islamitische Taliban staan voor het onderdrukken van minderheden en het ontkennen van rechten voor meisjes en vrouwen, zoals het recht op onderwijs en werk. Met zo’n bewind wil je het liefst niet samenwerken.

Toch zal dat op een of andere wijze moeten. Er zijn andere regimes die hun bevolking onderdrukken en waar toch hulp wordt geboden door internationale organisaties. Financiële hulp en voedselhulp kunnen verbonden worden aan eisen als het respecteren van mensenrechten voor iedereen en vrouwen in het bijzonder. Dit gesprek met de Taliban moet op gang komen, noodzakelijk voor stabiliteit en veiligheid in het land.