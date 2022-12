Het genot van die heilzame kou

Eerst komt de klap. Een dubbele klap op mijn wangen. Geen stompen die een onbekende, uit de stervende nacht opgedoken, je onverwacht verkoopt. Nee, de politie hoeft er niet aan te pas te komen. Die dubbele klap is zacht en bijtend tegelijk. Meer een vriendelijke dubbele tik die je bloedsomloop door je lijf doet gieren en tal van herinneringen uit je ziel wringt. De kou is terug. Praise the Lord, loof Koning Winter!

Aan de lijn trekt Jampo, als een blindengeleidehond die zijn baasje uit dit doolhof van slaperige huizen zo snel mogelijk wil bevrijden. Want daar, de stenen muren en daken voorbij, ligt de belofte van de nog onbevlekte witte polder. De nacht verdampt en de eerste hemellichten weerkaatsen op het bleke laken dat de kou op ons polderland heeft gelegd. Het witte gras kraakt onder mijn voeten. Ik loop over het houten bruggetje. Daaronder kijken twee zwanen mij achteloos aan. Die bofzwanen hebben de laatst overgebleven en piepkleine vloeibare ruimte in beslag genomen. Majestueus tegen elkaar geperst. Daar, om die twee heen, mogen de eenden, arm voetvolk, op het dunne ijs behoedzaam schuiven en kwaken van afgunst. Pech gehad! Nederland, land van trage rivieren en polders. Hoe kan de Nederlandse kou een kind van de mediterrane kust zo intens gelukkig maken?

In mijn hoofd was ik nog bij die afschuwelijke Toscaanse zomer gebleven. Een zomer van transpiratie en muggenbeten, van bosbranden en verschroeide aarde. Met temperaturen die bijna vijftig graden hoger lagen dan deze ochtend in mijn geliefde polder. O wat heb ik de benauwde en kurkdroge lucht met cappuccinosmaak toen verfoeid! Maar nu zijn we eindelijk in een heilzame overgang beland vol kraakgeluiden en lieflijke klappen op je rode wangen.

Natuurlijk besef ik ook dat de kou die ik vanochtend bijna religieus aanbad, als de volgeling die zijn goeroe verafgoodt, elders een ramp kan zijn. Dat er mensen zijn die lijden en bibberen in hun onverwarmde kapot geschoten huizen. Maar hier is de oorlog nog ver en mijn egoïstische genot onbegrensd. Ooit keek ik vol spot naar die gekke autochtonen, die bijna in katzwijm vielen als het kwik onder nul begon te kruipen. Die hun kinderen met een stoel het ijs opstuurden, om zichzelf massaal aan glijdende pirouettes over te geven. Gekkies! Maar ik was nog jong en onervaren. Mijn omgeving duwde me uiteindelijk het ijs op, aarzelend, gematigd bang, maar wel glijdend tot de volgende val. Wonder boven wonder werd mijn integratie op de ijskoude vloer voltooid. In Rotterdam had ik vanuit mijn werkkamer zicht op de bevroren singel. Maar als ik een paar krullenkoppies zware stenen op het ijs zag werpen sprong ik als een tierende demon op mijn balkon: “Ga eens leren glijden in plaats ons doorzichtige goud zo te maltraiteren!”

De volgende stap was de hel van het noorden. Niet als schaatser maar twee keer als verslaggever op de Zwette in Leeuwarden. Met trots koester ik nu die twee sterren op mijn denkbeeldige shirt. Net als de Argentijnen die dinsdag de finale van het WK hebben bereikt.

