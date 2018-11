Het gelijk van de woedende Fleur Agema

Aan Fleur Agema, de woordvoerder zorg van de PVV, is deze raad niet besteed. Agema verkeert in een ­permanente staat van woede. Helaas, want haar strijd voor goede zorg verdient waardering. Hoezeer Agema zich ook uitsluitend concentreert op de problemen en ­afwezig is als het gaat om oplossingen.

Vorige week dinsdag verdiende het PVV-Kamerlid echter sympathie. Ze vocht tegen de arrogantie van de regeringspartijen VVD en CDA, maar kreeg zoals te ­verwachten viel geen poot aan de grond. Inderdaad, om een krachtige aanval van gal van te krijgen.

Op het congres van zijn partij veegt CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma de vloer aan met het ‘doorgeschoten liberalisme’ in de ziekenhuiszorg en legt hij de volledige schuld bij een VVD-minister. Drie dagen later geeft zijn partij niet thuis als er om een­ ­Kamerdebat over het onderwerp wordt gevraagd. Bij de VVD zullen ze het wel laten een eigen minister te bekritiseren (waarom ­eigenlijk als er antwoord moet komen op de vraag of hem wat te verwijten valt?), maar worden buiten de Kamer ook dikke tranen verspild over het faillissement van een aantal ziekenhuizen. Dat Agema hierdoor over de rooie raakte, valt te prijzen.

Het politieke debat over de inrichting en de kosten van de gezondheidszorg zit muurvast. Ruim dertig jaar wordt er nu met het probleem geworsteld, vele oplossingen zijn geprobeerd, de problematiek blijft echter min of meer dezelfde. De politiek zit links en rechts in zijn maag met de mogelijkheid dat een ziekenhuis ­failliet kan gaan, maar laat vooral onbenoemd dat het de uiterste consequentie is van het door de politiek zelf ontworpen stelsel.

Aan het fundamentele probleem van de gezondheidszorg – de alsmaar stijgende kosten – wordt al tientallen jaren gewerkt, maar door de niet-beïnvloedbare oorzaken van die stijging blijft het dweilen met de kraan open.

Volgend jaar gaat er 71 miljard euro om in de zorg, 5 miljard meer dan dit jaar. Volgens een scenariostudie van het ministerie zal in 2040 in de zorg 174 miljard worden omgezet, 16,4 procent van de totale omvang van de economie, een kwart van alle collectieve uitgaven. De zorg brengt andere collectieve taken meer en meer in de knel.