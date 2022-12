Het gaat in Iran maar om één ding: de hoofddoek, dat vervloekte stuk textiel

In deze donkere maanden waarin de schaarse uren daglicht onze gemoedstoestand niet kunnen opkrikken, is er toch een straal van hoop en die komt uit Iran. Maar allereerst een correctie op een eerdere column. Die schreef ik op 21 september in de week na de moord op de 22-jarige Iraanse Mahsa Amini wegens verkeerde hoofddoekdracht. Het werd het signaal van een vrouwenopstand die snel door Iraanse mannen werd versterkt. Hoofddoeken gingen op straat in vlammen op en hoofddoekloze Iraanse vrouwen knipten hun haar af. Ik was pessimistisch en citeerde een Irandeskundige en die vond ‘het regime in Iran zo oersterk dat het ook dit keer niet zal wankelen, laat staan vallen’.

Hoe fout kan een te snel oordeel niet zijn? Het Iraanse regime is nog niet gevallen maar wankelt wel. De protesten van al die verzetsheldinnen zijn na tweeënhalve maand niet verstomd maar groeien. De leus ‘vrouwen, leven, vrijheid’, een van de mooiste en krachtigste in zijn eenvoud, weergalmt in de straten van Teheran en elders in het land. Dus het kan wel, zelfs in het meest vrouwonderdrukkende politieke systeem ter wereld (samen met dat van de Taliban).

Natuurlijk moeten we niet al te veel krediet geven aan het ‘sluiten’ van de moraalpolitie zoals nu aangekondigd. Het regime is sluw en verdorven genoeg om zich plotseling met de lompen van valse hervormingen te tooien. Maar de tekenen liegen er niet om: de religieuze funderingen van het islamistische regime vertonen scheuren.

Hoofddoek bij het politie-uniform

Het verbaast me wel dat de internationale solidariteit met de Iraanse verzetsheldinnen niet van de grond is gekomen. Toen een Amerikaanse politieagent een zwarte onschuldige doodde, werd de protestwereld in vuur en vlam gezet. Tot in de verste uithoeken van de planeet zette men een knie op de grond. In Iran zijn meer dan 450 demonstranten gestorven en 18.000 kwijnen in gevangenissen weg. Ja, hier en daar knipten vrouwen een stuk van hun haar af. Maar de grote demonstraties uit solidariteit met Iraanse vrouwen zijn uitgebleven.

Er zijn zelfs stemmen die de hoofddoekdracht als kern van de revolte bagatelliseren. De protesten zouden zuiver en alleen politiek gericht zijn. Dat zijn ze ook. Maar dat vervloekte stuk textiel als instrument van vrouwonderdrukking staat centraal in deze opstand. Als dat niet zo was, zou de familiewoning van Elnaz Rekabi niet door de autoriteiten met de grond zijn gelijk gemaakt afgelopen weekeinde. Rekabi is een sportklimster die het regime tartte door zonder hoofddoek voor de camera’s te verschijnen tijdens de Aziatische kampioenschappen in Seoul.

In de aangehaalde septembercolumn adviseerde ik Rabin Baldewsingh, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, om een kijkje in Iran te nemen. Baldewsingh had zich toen sterk gemaakt voor de intrede van de hoofddoek bij politie-uniformen. Intussen staat Baldewsingh samen met politiecommissaris Johan van Renswoude op een propagandavideo van het Franse collectief tegen islamofobie CCIE op Twitter. Deze moslimorganisatie is verwant aan de Moslimbroeders en werd na de onthoofding van leraar Samuel Paty in Frankrijk verboden. Vanuit België, van waaruit de organisatie nu opereert, prijst de CCIE de twee Nederlanders die de politiehoofddoek ‘binnenkort’ mogelijk kunnen maken, dit tegen het advies van de ‘virulente islamofobe minister van justitie Dilan Yesilgöz-Zegerius’.

