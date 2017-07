Het gaat goed met de economie, maar slecht met de middengroepen

Het gaat crescendo met de Nederlandse economie, zo lezen we deze weken met de regelmaat van de klok in allerlei onderzoeksrapporten. Met diezelfde regelmaat verschijnen er rapporten die laten zien dat niet iedereen daarvan profiteert.

En al helemaal niet de middengroepen. Positieve rapportcijfers voor de economie mogen ons niet in slaap sussen; de trend van flexibilisering van banen moet stoppen.

Een signaal dat nog eens indringend doorklinkt in het gisteren verschenen WRR-rapport 'De val van de middenklasse'. Het rapport valt in één zin samen te vatten: mensen moeten steeds harder werken, maar krijgen er steeds minder zekerheid voor terug. Dat is de realiteit voor velen, zelfs nu de economie aantrekt.

Sluipende erosie

We zien dat typische middengroepen-beroepen zoals leerkrachten of winkelpersoneel onderhevig zijn aan een sluipende erosie van vast naar flex. Recente cijfers laten deze onderliggende trend haarfijn zien. Sociale mobiliteit betekent op dit moment voor de middengroepen in Nederland eerder een glijbaan naar beneden dan een lift naar boven. Het onderzoek van CBS en TNO 'Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2017', dat in juni verscheen, laat haarscherp zien dat de arbeidsomstandigheden in Nederland de afgelopen tien jaar zijn verslechterd. De onderzochte werknemers ervaren minder autonomie en vinden minder uitdaging in hun werk. Ze maken minder vaak promotie.

Met de toename van het aantal flexibele contracten neemt tegelijkertijd de werkzekerheid af. In tien jaar tijd is het aantal vaste contracten dramatisch gedaald, van 71 naar 61 procent van het aantal werkenden.

'Trends in Nederland 2017', een uitgave van CBS, laat zien dat het aantal vaste werknemers gedaald is van bijna 5,7 miljoen in 2003 tot ruim 5,2 miljoen in 2016. In dat jaar hadden ruim 1,8 miljoen mensen - ruim één op de vijf werkenden - een flexibele arbeidsrelatie. Het is dan ook niet vreemd dat de salarissen achterblijven bij de gemiddelde groeicijfers door deze flexibele schil. Traditioneel kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals jongeren en laagopgeleiden maar ook de middengroepen, die altijd een stabielere positie op de arbeidsmarkt hadden, zijn hiervan steeds meer de dupe.