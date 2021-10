Het gaat Broekers-Knol niet om Afghanistan, ze wil ­gewoon zo weinig mogelijk asielzoekers in Nederland

Wat hier volgt: een moeizame dialoog. Plaats van handeling: in het eigen hoofd. Onderwerp: Ankie Broekers-Knol, VVD-staatssecretaris voor asielzaken. Waarom: omdat ze in het AD waarschuwde voor een ‘braindrain’ van Afghanistan als ‘de hele intelligentsia deze kant op komt’.

Kom op man, iedereen is al over haar heengevallen. PvdA-Kamerlid Kati Piri noemde haar uitspraken ‘hersenloos en harteloos’, Don Ceder (ChristenUnie) vond ze ‘zeer ongepast en pijnlijk’, CDA’er Derk Boswijk sprak van ‘onzin’ en ‘misleiding’, D66’er Salima Belhaj achtte het hele interview ‘afschuwelijk’ en Farid Azarkan van Denk vond het ‘onwaarschijnlijk triest en gemeen’. Geen fijn weekeinde voor de staatssecretaris.

Wat? Eerst hadden we het drama rond de evacuatie uit Kaboel, daar zijn twee ministers voor afgetreden. En dan komt Broekers-Knol nu vertellen dat geschoolde Afghanen in hun eigen land moeten blijven, terwijl hun levens daar gevaar lopen en er geen toekomst voor hen is – maar jouw medelijden gaat uit naar haar?

Ze heeft gelijk: het zou heel slecht zijn voor Afghanistan als alle goed opgeleide mensen vertrokken.

Natuurlijk zou dat slecht zijn, maar het punt is dat er in hun land geen ruimte is voor hun brains, en ook niet voor de rest van wie zij zijn, vooral als het gaat om vrouwen en meisjes. Je kunt tegen mensen die de hel ontvluchten niet zeggen: ga ­terug, ze hebben je nodig daar. Het gaat Broekers-Knol ook helemaal niet om Afghanistan, ze wil wil ­gewoon zo weinig mogelijk asielzoekers in Nederland. Ook al krabbelde ze gisteren gedeeltelijk terug.

Nou, we hebben moeite genoeg ze hier te huisvesten, terecht dat ze zich zorgen maakt. We kunnen er niet nog 100.000 Afghanen bij hebben.

Dat is de misleiding waar Boswijk het over had. De staatssecretaris zegt: we hebben 23.000 mails ontvangen van Afghanen die een band hadden met de Nederlandse missie daar, als die allemaal hun gezin meenemen, dan komen er 100.000 mensen. Maar dat zijn wilde aannames, bedoeld om angst te zaaien. Er staan twee mensen in doodsnood voor je deur en je weigert ze, omdat je geen plaats hebt voor twintig.

Makkelijk praten, met je linkse stukjes. Zelf neem je niet eens één vluchteling in huis.

Dat is waar, en ik veronderstel dat hetzelfde geldt voor Broekers-Knol. Maar daar gaat het niet om, wat ter discussie staat, is het beleid van de overheid, die heeft de macht en de middelen.

Maar dan nog zijn die beperkt, een staatssecretaris voor asielzaken moet altijd ook grenzen stellen, nee zeggen, afwijzen. Een ondankbare taak.

Niet voor VVD’ers, die zijn hier van nature voor gemotiveerd. Halbe Zijlstra suggereerde dat asielzoekers kwamen voor ooglidcorrecties en borstvergrotingen, Broekers-Knol maakte zich vlak voor de val van Kaboel nog sterk voor het terugsturen van Afghaanse vluchtelingen.

Laat D66 en ChristenUnie dan ­eisen dat een van hen deze portefeuille krijgt in een nieuw kabinet.

Voortreffelijk plan. Nu nog een kandidaat die zonder nachtrust kan, vuile handen durft te maken en zich graag laat afbranden.

Correctie 4 oktober

In een eerdere versie van deze column stond dat Klaas Dijkhoff suggereerde dat asielzoekers naar Nederland kwamen voor ooglidcorrecties en borstvergrotingen. Dat klopt niet, dat was Halbe Zijlstra.