Het FvD van Baudet vertegenwoordigt de Russische stem in de Tweede Kamer

Er is veel verontwaardiging over het staatsterrorisme van Wit-Rusland, dat een Europees vliegtuig in Minsk dwong te landen om Roman Protasevitsj te kunnen arresteren. Maar men moet goed ­beseffen dat zonder de Rus Poetin de dictator Loekasjenko niet in staat zou zijn zijn volk te terroriseren. Beiden gebruiken dezelfde gangstermethoden om hun opposanten monddood te maken. Loekasjenko heeft Roman ­Protasevitsj ontvoerd, terwijl Poetin oppositieleider Aleksej Navalny gevangenhoudt. Tijdens het vragenuur legde minister Kaag het verband tussen de luchtpiraterij van Wit-Rusland en mogelijke hulp van Rusland. Ik had graag Thierry Baudet hierover willen horen, maar anders dan vele partijen in de Kamer (waaronder PVV en JA21) zweeg Forum voor ­Democratie over de kwestie.

Ik schrijf dit omdat ik, nadat ik het virulente pamflet van FvD tegen Navalny, als steun voor Poetin, ettelijke keren heb gelezen, mijn ogen nog steeds niet kan geloven. Zoals bekend werd Navalny vorig jaar vergiftigd, in Duitsland behandeld en bij terugkeer gearresteerd omdat hij niet op tijd in Rusland was om aan de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf te voldoen. Op 28 april zette FvD een aanklacht tegen Navalny op zijn site, waarin het Poetin-regime gezuiverd werd van elke blaam in deze kwestie.

Soros-puppet

Volgens de partij van Baudet is Aleksej Navalny zowel ‘een Amerikaanse pion’ als een ‘Soros-puppet’ (George Soros is een linkse miljardair van Joodse komaf) en wordt hij ‘onbetwistbaar door westerse mogendheden gebruikt om hun belangrijkste geopolitieke rivaal Rusland te destabiliseren.’ Navalny werd in een vliegtuig ziek, maar uitstekend in Rusland door artsen behandeld, volgens FvD, totdat Duitsland hem liet overkomen om een gigantisch complot tegen Poetin op te zetten. De poging tot moord vindt FvD een fabeltje en niets anders dan ‘het belachelijke verhaal van een zogenaamde “vergiftiging” middels het zenuwgif novitsjok’. Dit ‘ongeloofwaardige’ verzinsel is even ‘hilarisch en absurd’ als vergiftigingen van ­anderen door Rusland.

De echte waarheid is dat Duitse artsen ‘het bewijs zonder twijfel’ hebben vastgesteld dat de in coma geraakte Navalny met een novitsjok-achtige substantie werd vergiftigd. Deze officiële bevindingen werden op 22 december door het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet gepubliceerd in een vier pagina’s tellend stuk.

Ook de rechtvaardiging door FvD van de ‘niet-politieke’ straf van Navalny voor fraude bij het Franse cosmeticabedrijf Yves Rocher klopt niet. Yves Rocher heeft zijn klacht tegen onbekenden (en niet de gebroeders Navalny) ingetrokken en in november 2014 erkend ‘geen schade’ te hebben opgelopen. In oktober 2017 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het Russische vonnis voor corruptie tegen de Navalny-broers ‘willekeurig en onredelijk was’. Het veroordeelde Rusland tot betaling van 10.000 euro aan elk van de broers. Mijn conclusie: het FvD van Baudet verspreidt nepnieuws en, ernstiger, vertegenwoordigt de Russische stem in de Nederlandse Tweede Kamer.

