Het Franse onbehagen wordt gevoed door etnische tegenstellingen en spectaculaire video’s

Terwijl kiezers nog bezig waren met stemmen, kon ik gisteren alleen maar speculeren over de uitslag van deze verkiezingen. Een overwinning voor de vierde keer op rij voor premier Rutte en zijn VVD was een risicoloze voorspelling. Een ander punt trok mijn aandacht: dat anti-immigratiepartijen als PVV en FvD (misschien met JA21 erbij) ondanks reuring, afzeggingen bij debatten en weglopen bij interviews, volgens peilingen niet onder zullen doen voor de 22 zetels die ze in 2017 in totaal veroverden. Toch is een percentage onder de 20 procent voor het Nederlandse anti-immigratiekamp nog ver verwijderd van de voorspellingen die zijn Franse equivalent, Rassemblement National (voorheen Front ­National) van Le Pen, een specta­culaire opmars beloven.

Een recente opiniepeiling zet ­Marine Le Pen op maar 4 procentpunten achter Emmanuel Macron, volgend jaar bij de presidentsverkiezingen (48 tegenover 52 procent). Dit komt mede doordat veel linkse kiezers aangeven dat ze in geval van een duel Macron-Le Pen niet of blanco zullen stemmen, maar ook doordat criminaliteit en onveiligheid, veelal aan immigratie gerelateerd, momenteel een ware explosie laten zien in Frankrijk.

Het Franse dagblad Le Figaro publiceerde eergisteren een omvangrijk dossier over de criminaliteit waaraan minderjarige buitenlandse jongeren (‘MNA’ of Mineurs Non Accompagnés in het jargon) zich schuldig maken. Voornamelijk afkomstig uit Marokko, Algerije, Tunesië en zelfs Libië zijn deze jongeren, vaak dankzij maffiose mensenhandelaars, in groten getale Frankrijk binnen­gekomen. Alleen al in Parijs en omgeving hield justitie vorig jaar 7988 keer een MNA aan na een delict – 20 procent meer dan in 2019. Deze jongeren zijn vaak zeer gewelddadig, zwaar verslaafd, leven op straat en worden zelden teruggestuurd.

Le Figaro gaf als voorbeeld een stel dat op dezelfde avond successievelijk drie vrouwen van 51, 85 en 86 jaar had aangevallen en van hun tas, arm- of halsband had beroofd. De jongste aanvaller, een Marokkaan van 14 jaar, was al 41 keer aangehouden voor diefstallen, al dan niet met geweld, en had daarbij 25 verschillende identiteiten opgegeven. Eind 2020 waren er 37.000 buitenlandse MNA’s geregistreerd (niet allemaal delinquenten). Het aantal incidenten door zeer gewelddadige buitenlandse minderjarigen is de laatste vijf jaar met 407 procent gestegen.

Marine Le Pen kan electoraal ook profiteren van de bijna dagelijkse rellen (violences urbaines) die in ­migrantenbuurten plaatsvinden. Daar worden politiepatrouilles, brandweerlieden en soms politie­bureaus door groepen jongeren aangevallen, auto’s in brand gestoken of, zoals eergisteren in Blois, een supermarkt geplunderd.

Alleen de spectaculairste video’s van rellen halen de nationale pers. Maar gisteren, door regionale kranten te turven, kwam ik dergelijke guerrillataferelen tegen in dertien steden in de laatste vier weken. ­Mede door de etnische tegenstel­lingen acht nu een op de twee Fransen het ‘waarschijnlijk’ dat Marine Le Pen de volgende president zal worden..

