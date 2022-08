Het Forum-gedachtegoed lijkt mij bijzonder ongeschikt voor het klaslokaal

Mijn lagere school had meer dan tien leerlingen en zat niet op een geheime locatie, anders dan de eerste Baudet- of nee, Renaissanceschool te Almere. Maar een innige band met één politieke partij hadden wij ook. Als er verkiezingen naderden, gingen we onder leiding van de meester – zij het wel na lestijd – posters plakken voor het GPV. De belangstelling voor deze naschoolse activiteit was groot, wat zeker te maken zal hebben gehad met het bakje patat dat we kregen als beloning. Maar het was ook omdat het GPV de beste partij was van het hele land, dat sprak vanzelf.

Er zijn meer overeenkomsten. Mijn school, later ook de middelbare, maakte deel uit van de vrijgemaakt-gereformeerde zuil, die zich uitstrekte over alle geledingen van het leven. Iets dergelijks is ook de droom van Baudet; hij noemt het Forumland, met een eigen munt, een datingapp en een week- of dagblad, maar vooral: een eigen wereldbeeld. “Wij moeten een manier creëren waarop FvD’ers met elkaar kunnen leven zoals wij dat willen. We zijn toch maar een minderheid, omsingeld door mensen die anders denken,” zei hij vorig jaar.

Zeer typerend, en ook geheel in lijn met de vrijgemaaktheid van weleer, is dat een leven in Forumland volgens Baudet gelijkstaat aan ‘uitsluiting’ door de ‘bestaande samenleving’. En vice versa: wie ontrouw is aan Forum, moet terug naar waar hij vandaan kwam. “Als je afstand van ons wilt nemen, dan moet je weer de wereld in. Wij zijn Forumland.”

Ik heb het zelf niet zo lollig gevonden om op te groeien in een gesloten zuil, maar ik heb het recht op eigen scholen en andere organisaties, zoals omroepen – altijd verdedigd als een teken van pluriformiteit en participatie: het primaat bij de burger, niet bij de overheid. Mijn overtuiging is echter gaan wankelen, en de Renaissancescholen, die de facto gewoon van Forum zijn, dragen daartoe bij. Het moet nog blijken of ze wel werkelijk van de grond komen, tot dusver hapert het nogal, en de inspectie kan nog ingrijpen. Maar dat een dergelijke school in principe van start kan gaan, is alleen al vanwege de almaar voortgaande radicalisering binnen Forum een angstaanjagend gegeven. Als Kamerleden van deze partij wijzen op het belang van bewapende burgers en fantaseren over geweld tegen onze ‘tirannieke overheid’, dan lijkt het Forum-gedachtegoed mij bijzonder ongeschikt voor het klaslokaal.

Maar eigenlijk weegt iets anders voor mij nog zwaarder: de gevaarlijke verleiding om zich af te keren van de samenleving en een parallelle wereld te scheppen. Die leeft niet alleen bij Forum, maar bij heel diverse groepen, van radicaal islamitisch tot zwaar christelijk tot ongrijpbaar esoterisch. Democratie is het leren leven met verschillen, het kunnen verdragen van wie anders is en denkt, en die vaardigheid staat hevig onder druk. Om die reden zou het goed zijn om kinderen al op school in aanraking te brengen met de hele samenleving, dat wil zeggen: met kinderen uit alle windstreken, alle sociaal-economische milieus en alle gezindten.

Dat klinkt, al zeg ik het zelf, als openbaar onderwijs. Zolang openbaar maar niet, zoals sommige ‘vrijdenkers’ willen, antireligieus betekent.