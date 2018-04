Het examen is niet het echte probleem in het VO

Bord en krijtje Lees verder na de advertentie Ik ben een oud-docente met veertig jaar onderwijservaring. Ik ben eerder met pensioen gegaan (had nog een jaar of vier gemoeten). Niet omdat de leerlingen het mij moeilijk maakten, maar omdat ik mijn professionele geweten geweld moest aandoen om te voldoen aan de steeds weer veranderende eisen vanuit Den Haag, ons veelal opgelegd door lieden die het schoolbord niet konden onderscheiden van het krijtje. Samenwerking is een vaardigheid, stelt u. Dagelijkse ervaring leert mij dat het vooral een vaardigheid van de meelopers is, die zonder de ijver en werklust van groepsgenoten erbarmelijke resultaten zouden halen. Renée van Brakel, Lewedorp Laten we nu eindelijk eens werk maken van kleinere klassen en een maximum aantal lesuren Simona Boersma, lerarenopleider Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Echte problemen De VO-raad schiet mis. De raad zou er verstandig aan doen zich te concentreren op de twee echte, acute problemen in het voortgezet onderwijs. Eén: hoe komen we aan goede docenten? Op vacatures voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en Duits komt al geruime tijd niemand meer af. Twee: wie voedt op? Naar het lijkt trekken ouders daar tegenwoordig minder tijd voor uit. Gevolg is een toename van gedragsproblematiek in de klas en een even sterke afname van zelfdiscipline bij de leerlingen. Hans Bruning Oostzaan, leraar natuurkunde in Amsterdam

Bruikbaar trio Het onderwijs loopt per definitie achter maatschappelijke ontwikkelingen aan en dat is niet erg, zolang er leraren zijn die hun talenten als vakexpert, vakdidacticus en pedagoog weten te verbinden met de wereld waarin hun leerlingen/studenten leven. Wel vind ik het erg dat er ondanks slechte resultaten uit het verleden steeds weer luchtkastelen voor de toekomst worden gebouwd. Wat mij betreft blijft het trio kennis, vaardigheden en attitude onverminderd bruikbaar in het onderwijs. En laten we dan nu eindelijk eens werk maken van kleinere klassen en een maximum aantal lesuren van twintig in het voortgezet onderwijs. Simona Boersma, lerarenopleider Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Vanachter hun bureau De grootste belemmering voor het onderwijs is naar mijn mening de eindeloze rij aan onderwijskundigen en beleidsmakers die vanachter hun bureau docenten, ouders en leerlingen doodgooien met methoden die praktisch onhaalbaar zijn. Vind je het gek dat kinderen niet gemotiveerd zijn? Laat de professionals hun werk doen. Walther van Mechelen, docent geschiedenis Zeist