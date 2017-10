Het evenwicht tussen politiek en krijgsmacht is zoek

Het gelijktijdig aftreden van de minister van defensie en de Commandant der Strijdkrachten, begin deze maand, is een precedent in de Nederlandse politieke geschiedenis. Het leidt hopelijk de komende maanden tot een verdere reflectie op de relatie tussen politiek en krijgsmacht.

In Nederland is deze verhouding niet in balans. Tot welke noodlottige situaties dit kan leiden hebben de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid de afgelopen jaren aangetoond.

Elke dag, tijdens buitenlandse missies, doen militairen hun risicovolle werk om de Nederlandse belangen te verdedigen. Zij worden ingezet als gevolg van een politiek besluit, maar diezelfde politiek verwaarloost de krijgsmacht en negeert de signalen van het defensiepersoneel. De leegloop bij defensie en daardoor een tekort aan ervaren en deskundig personeel wordt in Den Haag vooral vertaald in kostenreductie. Immers, elke vacature levert een besparing op.

Dit voorjaar bleek uit een opiniepeiling onder het defensiepersoneel dat ruim twee derde van de respondenten geen vertrouwen had in de militaire top en ruim tachtig procent had geen vertrouwen meer in de minister van defensie. Een adequate reactie van de minister en de Tweede Kamer bleef uit, alsof de krijgsmacht er niet toe doet.

Achtereenvolgende kabinetten, en de Tweede Kamer als controlerend orgaan, hebben de interne en externe veiligheid van ons land in de waagschaal gezet. Maar een politiek en publiek debat is uitgebleven. De grondrechten van militairen zijn ingeperkt. Het recht om te staken geldt niet voor hen. Toch is het ontbreken van die 'tegenkracht' niet de reden van de ontstane situatie. De diepere oorzaak ligt in de verhouding tussen politiek en krijgsmacht.

Professionaliteit

Het was de wetenschapper Samuel Huntington, die zich eind jaren vijftig zorgen maakte over de verhoudingen tussen politiek en krijgsmacht in de Verenigde Staten. Als gevolg van de Koude Oorlog was er een grote parate troepenmacht vereist. Dat betekende een nieuwe situatie. De professionaliteit van het officierskorps was sterk toegenomen en militairen hadden hun 'credits' verdiend tijdens het succesvolle optreden in de Tweede Wereldoorlog. De invloed van de militairen op politiek en samenleving nam toe. Tegelijkertijd besefte men in Washington dat de krijgsmacht de 'verzekeringspremie' was tegen verder onheil.

In zijn klassieke werk 'The Soldier and the State' beschrijft Huntington de ideale verhouding tussen politiek en krijgsmacht. Uitgangspunt is de ondergeschiktheid van de militairen aan de politiek, maar tegelijkertijd respecteert de politiek hun professionaliteit. Anders gezegd: de financiële, personele en materiële middelen die benodigd zijn om de door de politiek opgedragen taken uit te voeren, worden aan de krijgsmacht ter beschikking gesteld. De politiek treedt niet in de professionele afweging die de militairen in de defensietop maken. Respect voor elkaars positie. Dat is de balans die Huntington voor ogen had. Dat deze politiek-militaire verhouding zo nu en dan onder druk kan komen te staan is evident. Voortdurend onderhoud is dan ook gewenst.