Het Europese ideaal van humaniteit blijkt bij nader inzien alleen vol te houden als privilege

Die pijnlijke kwestie blijft door de vluchtelingencrisis maar op Europa loeren, onder alle berichten door over Lesbos (even niet meer in de belangstelling), de horror in Libië en de vraag welke gelukszoekers Fort Europa nog in mogen. Voor dat laatste probleem schijnt de verse Italiaanse regering nieuwe methodes ontwikkeld te hebben, al weet je nooit of die nu wél gaan werken. Hoe dan ook: kunnen we het ideaal van humaniteit nog enigszins overeind houden? En voor wie dan?

In de behartenswaardige essaybundel ‘Re: Thinking Europe’ constateert cultuurhistoricus Philipp Blom dat de idealen waar Europa zich het meest mee heeft verbonden, tegenwoordig veel fragieler blijken dan we altijd hebben gedacht, ze lang niet zo vanzelfsprekend als we dachten. “Er is niets radicalers in de geschiedenis dan het idee dat je de rechten van het individu kunt uitbreiden naar alle exemplaren van het menselijk ras”, zegt Blom. Maar de vluchtelingencrisis brengt dat radicale idee in het nauw.

Humaniteit is bij nader inzien een privilege dat we moeten afschermen

Je merkt het aan de manier waarop we onze eigen landverhuizers altijd hebben beschreven, vanuit de nooit echt bevraagde overtuiging dat alle mensen het recht hebben de boot te nemen naar een betere wereld zodra armoede en onrecht hun in eigen land te veel worden.