Het eten van dieren is geen persoonlijke keuze: verbied het eten van vlees

Vlees eten is geen keuze die aan mensen moet worden overgelaten, stelt ethicus Willem Vermaat. Het beschadigt onnodig dieren.

Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector, is tegen een vleestaks en stelt dat ‘de markt moet bepalen wat een voedingsmiddel kost’ (Opinie, 22 januari). Goebbels doet alsof het eten van vlees moreel neutraal is. De rechten van dieren zijn echter in het geding. Een vleestaks gaat niet eens ver genoeg.

Marktwerking kan een effectief economisch systeem zijn, maar heeft morele kaders nodig. Stel een situatie voor waarin die kaders er niet zijn. Bij bakker A is een brood ­1 euro. De medewerkers werken 14 uur per dag, maar de eigenaar betaalt ze voor 8 uur onder het bestaansminimum. Bij Bakker B is het brood 2 euro. De medewerkers werken er maximaal 8 uur per dag en krijgen cao-loon. Als consument mag ik kiezen tussen goedkoop brood of het respecteren van mensenrechten.

Het mag evident zijn dat we zo’n situatie niet willen. De morele ­kaders die we stellen, bevatten ten minste mensenrechten, maar zijn door voortschrijdend inzicht aan verandering onderhevig.

Hond inklemmen tussen metalen stangen

Als het om dieren gaat, leven veel mensen in de illusie dat het een persoonlijke keuze is of je ze voor je plezier wilt laten doden. In ieder ­geval als het om het eten van dieren gaat. Stel dat ik thuis een hond ­inklem tussen metalen stangen. Dat vinden we dierenmishandeling. Dat oordeel heb je waarschijnlijk ook als ik zoiets met een varken zou doen. Maar als je hetzelfde met duizend varkens tegelijk doet, kun je jezelf boer noemen.

Mensen hebben geen dierlijke producten nodig. Moreel gezien is er dus geen verschil tussen voor je plezier een dier doden en voor je plezier een dier eten en het dier daarom (laten) doden. In Moderne manieren schrijft Beatrijs Ritsema aan een veganist die van plan is zich niet te laten vaccineren tegen corona, dat ‘vaccinatie geen individuele levensstijlbeslissing is, zoals wel of geen vlees eten’. Ik ben het hartgrondig met haar eens dat vaccinatie niet alleen jezelf aangaat: het heeft immers effect op de groepsimmuniteit en dus op levens van anderen.

Het is spijtig dat Ritsema, Goebbels en veel anderen het eten van dieren wel als persoonlijke keuze zien. Je hebt door dieren te eten een onredelijk negatieve invloed op hun levens. Een vleestaks beschermt ­dieren alleen tegen degenen die daar niet voor kunnen of willen betalen. Een verbod op dieren eten is effectiever.

