Het ergste wat je in de politiek kunt doen is vrouw zijn

Je kunt als politicus veel fout doen, je kunt te veel beloven of te weinig, je kunt Groningers kerncentrales geven die ze helemaal niet willen, je kunt gaan schaatsen op plekken die voor gewone mensen verboden zijn, je kunt met meel in de mond praten, je kunt vergeten hoeveel een halfje bruin kost, je kunt miljoenen verwarren met miljarden, je kunt iets bepleiten waar je onlangs nog tegen stemde, je kunt ergens tegen zijn dat in je eigen verkiezingsprogramma blijkt te staan, maar het ergste dat je kunt doen is wel vrouw zijn.

In debatten over migratie wordt de gelijkwaardigheid van man en vrouw steevast van stal gehaald als kroonjuweel van onze cultuur, maar dan moet je wel veel over het hoofd willen zien. Vraag vrouwelijke politici hoe ze bejegend worden op het plein van de vrije meningsuiterij en er blijft weinig van je illusies over. Afgelopen weekeinde was op Twitter, ‘de politieke stamkroeg van Nederland’, een van de meest gebezigde hashtags de volgende: #kutkaag. Dat gebeurt in het openbaar, al zijn niet alle vuilspuiters sportief genoeg om hun eigen naam te gebruiken. En het kan nog erger, het ís vaak ook erger.

Brieven vol verkrachtingsfantasieën

De Groene Amsterdammer onderzocht in samenwerking met de Universiteit Utrecht 339.932 tweets die van 1 oktober 2020 tot 26 februari 2021 verstuurd werden naar alle vrouwen op Nederlandse kieslijsten. Tien procent daarvan was haatdragend of zelfs bedreigend. En dan werden nog alleen de berichten onderzocht waarin deze vrouwen zelf werden ‘gementioned’. Daarnaast is er altijd een veelvoud aan haatberichten die het doelwit zelf niet ziet. Het is ook niet alleen Twitter, een vrouwelijk Kamerlid kreeg via Facebook te horen dat een plaatsgenoot haar een ‘dildo met weerhaken’ toewenste, en dan zijn er nog de gewone haatmails en handgeschreven brieven vol verkrachtingsfantasieën.

De onderzoekers maken helaas geen vergelijking met de rotzooi die mannelijke politici te verwerken krijgen; we weten niet of dat meer of minder is. Maar struin een uurtje rond op de sociale media en één ding is duidelijk: vrouwen worden aangevallen op hun vrouw-zijn, mannen veel minder op hun man-zijn. Het overkomt vrouwen van elke politieke achtergrond, in De Groene komen bekende namen van VVD, PvdA, D66, GroenLinks, Bij1 en ex-FvD aan het woord, allemaal met een zekere huiver: wie zich uitspreekt tegen seksisme, krijgt nog meer seksisme over zich heen.

Sigrid Kaag is een bijzonder geval, zij ontving 13.235 haatdragende tweets in minder dan vijf maanden, ongeveer één per kwartier, met termen als ‘staatshoer’ en ‘terroristenliefje’. De tweede op de lijst, Sylvana Simons, kreeg er 3122, de derde is GroenLinks-kandidaat Kauthar Bouchallikht: 1836. Daarna volgen FvD’er Annabel Nanninga en VVD’ers Bente Becker en Dilan Yesilgöz-Zegerius. De achterliggende boodschap is steeds: ken je plaats, houd je mond. Een zekere hardheid is de politiek eigen, maar seksistische intimidatie is natuurlijk wel iets anders. Heel goed dat deze vrouwen zich de mond niet laten snoeren, maar wat bezielt de schuimbekkende mannen? Het lijkt wel of ze ergens bang voor zijn.

