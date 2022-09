Het einde van Rusland

De blik van de wereld werd dit weekeinde sterk naar de westelijke rand van Europa getrokken, en ik geef toe: de Britten zijn in staat tot prachtig theater. Maar de werkelijk grote gebeurtenis vond plaats in het oosten, waar Oekraïne de Russen verdreef uit zowat de gehele regio Charkov. Daarmee is een slag gewonnen en nog geen oorlog, maar het is in potentie een kantelpunt. En is het dat, dan doemt een vraag van historisch gewicht op. Wat zou een Russische nederlaag betekenen voor het regime van Vladimir Poetin? En voor het voortbestaan van Rusland als federatie van 22 republieken?

Vanuit Kiev kwam direct een antwoord. ‘Ik ben er zeker van dat de nederlaag in Oekraïne eenzelfde katalysator zal zijn voor Rusland als de nederlaag in Afghanistan dat was voor de Sovjet-Unie’, tweette Anton Gerasjtsjenko, adviseur op het Oekraïense ministerie van binnenlandse zaken. Het kan wishful thinking zijn, het uiteenvallen van Rusland zou Oekraïne natuurlijk wel uitzonderlijk goed uitkomen. Maar ook anderen hebben er de laatste tijd op gewezen dat verloren oorlogen in de Russische geschiedenis niet zelden uitlopen op de ineenstorting van het politieke systeem.

Er verschijnen al wat scheuren in het bastion. De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov eist op hoge toon uitleg over het militaire debacle van zijn Russische broodheer, de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko durft Moskou te trotseren door opeens te melden dat hij weer een ambassadeur naar Kiev wil sturen: “God ziet dat deze ruzie de moeite niet waard was”. Terwijl Poetin nu juist een heilige drie-eenheid op het oog had van Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland, onder zijn eigen gezag. Wat er intussen binnen het Kremlin tegen elkaar wordt gezegd – of over elkaar wordt gefluisterd – weten we niet, maar erg gezellig zal het er niet zijn.

Voor de zogenoemde ‘realisten’ in het Westen die Oekraïne van meet af aan opriepen om Poetin tegemoet te komen, moet het verloop van deze oorlog een breinbreker zijn. Ze hebben de kracht van de Oekraïense moraal onderschat, evenals de westerse bereidheid om Oekraïne militair te hulp te schieten, wat uiteindelijk ook een kwestie van moraal is. Ik ga geen voorspellingen doen, maar ik zie niet hoe Rusland nog werkelijk succes kan boeken. Zelfs als het miserabele Russische leger het initiatief zou kunnen hernemen, is niet goed voor te stellen hoe een bezetting van miljoenen opstandige Oekraïners ooit goed zou aflopen voor Moskou.

Er zijn, met andere woorden, geen goede opties voor Vladimir Poetin. En we moeten vrezen dat hetzelfde geldt voor zijn land. De gruwelijke oorlog – ook voor Russische militairen – leidt op korte termijn tot ijzeren macht voor Poetin, maar ondergraaft op de langere termijn zijn troon. Valt die om, dan dreigt ook de staat te sneuvelen. Politiek wetenschapper Janusz Bugajski, woonachtig in Washington, ziet dit als het slotakkoord van het ondergaande Sovjetrijk. ‘De Russische Federatie is niet in staat geweest zich te ontwikkelen tot een natiestaat, een civiele staat of een stabiele imperialistische staat’, schrijft hij. ‘Rusland glijdt af naar ontbinding.’

Poetin dacht een rijk te herstellen, het omgekeerde lijkt te gebeuren.