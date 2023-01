Het echte antwoord op figuren als Andrew Tate kan en zal niet komen van de politie

Soms wil je niks met iemand te maken hebben, maar dringt de wereld de persoon alsnog aan je op. Het overkwam me afgelopen september, toen ik in alle vroegte een aula gevuld met middelbare scholieren toesprak. Ik had een pittige boodschap voor ze: de vrije wil bestaat niet. Hun ouders hadden ze misschien verteld dat alles mogelijk is, zolang je het maar echt wilt en er keihard voor werkt. Maar dat klopt niet. Onze hersenen, en daarmee ons succes, zijn uiteindelijk overgeleverd aan de onverbiddelijke krachten van pech en geluk.

Die boodschap ging er niet bij iedereen goed in. Aan de rand van de zaal, op een laag muurtje, zat een groep stoere jongens die er niets van moest hebben. Zij maakten hun eigen geluk. Zij legden de wereld hun wil op. Na wat kritische vragen en blikken vol ongeloof besloot één van hen me te provoceren. “Meneer”, zei hij met een glimlach, “Kent u Andrew Tate?”

Zijn vraag had het gewenste effect. Nog voor ik kon antwoorden ging een golf van verontwaardiging door de zaal heen. Want ze wisten allemaal donders goed wie Andrew Tate was: een machtige influencer, een steenrijke ex-kickbokser, en een wapens verheerlijkende vrouwenhater. Hij werd ooit door een tv-programma weggestuurd vanwege een video waarin hij een vrouw met een riem lijkt toe te takelen. In de auto terug had ik er buikpijn van. Waar gaat het heen met de wereld, als het gif van Andrew Tate de kneedbare koppies van al die pubers binnen sijpelt? En hoe voorkom je dat jongemannen zijn woorden in hun hart sluiten?

Dat Tate onlangs werd opgepakt zal in ieder geval helpen. Hij wordt, net als zijn broer, door de Roemeense politie verdacht van vrouwenhandel en verkrachting. Ze zouden jonge vrouwen met een loverboy-tactiek hebben ingepalmd, en met geestelijke en fysieke dwang hebben aangezet tot seksuele handelingen. Tate zou zijn ideologie hebben omgezet in georganiseerde misdaad, en levens de vernieling in hebben geholpen.

Ik ga ervan uit dat het nieuws van Tate’s criminele imperium ook de middelbare scholieren heeft bereikt, en hoop dat ze hem voorgoed de rug zullen toekeren. Maar de misselijkmakende saga van Tate stelt me allerminst gerust. Zijn val werd niet veroorzaakt door zijn gebrek aan fatsoen, maar door zijn bereidheid naast morele ook wettelijke grenzen te overschrijden. En dat zullen lang niet alle boosaardige influencers doen.

Tate toonde aan dat je met vrouwenhaat en machismo een miljoenenpubliek kunt bedienen, en zijn draaiboek zal door anderen worden gekopieerd. Het echte antwoord op figuren zoals hij kan en zal niet komen van de politie. Het kan alleen maar komen van de bedrijven die bereid waren om met hem samen te werken, en van de mensen die bereid waren om naar hem te luisteren.

De vrije wil is een prachtig thema, waar niet genoeg over gesproken kan worden. Maar misschien had ik die ochtend in september beter de deugden van het feminisme kunnen bezingen.

Schrijver Jurriën Hamer vervangt deze week Stevo Akkerman.