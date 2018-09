Het duurde even, maar Wilders heeft het kippenhok weer eens ontregeld

Dat is Wilders en zijn adviseurs dan prima gelukt, zij het met dezelfde beproefde middelen als bijvoorbeeld toen hij aankondigde een film te gaan maken, die later Fitna ging heten. Wilders steekt op een onverwacht moment het licht aan in het kippenhok en de tevreden hennen buitelen luid kakelend over elkaar heen. De aankondiging dat hij een wedstrijd organiseert voor cartoons over profeet Mohammed is de handeling die het hok weer in een fel licht zet. Pakistaanse groepen islamisten, maar ook de Nederlandse media en de vaderlandse politiek zijn de kippen. Donderdag deed hij weliswaar het licht weer uit, maar het beoogde effect is bereikt.

Pakistaanse islamisten valt dat niet kwalijk te nemen. Zij zijn eigenlijk Wilders’ bondgenoten. Zoals Wilders af en toe iets moet hebben om een rel te veroorzaken en zo weer de aandacht te krijgen die een voorwaarde is voor zijn bestaan, zo hebben deze groepen mannen als Wilders nodig om hun achterban te mobiliseren. Om de eigen regering onder druk te zetten, de eis dat betrekkingen met Nederland dienen te worden verbroken is niet meer dan een afgeleide.

Goed dat diverse cartoonisten niet wilden meedoen aan de geforceerde poging van Wilders de aandacht weer eens op zich te vestigen

Voor de Nederlandse politiek en vaderlandse media is het vrijwel onmogelijk uit dit automatisme te ontsnappen en dat weet Wilders als geen ander. De simpele mededeling dat hij een cartoonwedstrijd gaat houden, valt nog wel als kleiner nieuws te beoordelen, maar als er vervolgens onrust ontstaat in Pakistan wordt het niet te negeren nieuws. Net als zijn aankondiging ervan af te zien vanwege het mogelijke gevaar voor anderen.

Doelbewuste provocatie Voor de politiek en in het bijzonder het kabinet, geldt ongeveer hetzelfde. De cartoonwedstrijd valt (uiteraard) onder de vrijheid van meningsuiting. Maar vervolgens worstelen diverse ministers steeds weer met de spanning tussen dat uitgangspunt en dat wat nog proportioneel is, dan wel een doelbewuste provocatie. In dit concrete geval liepen zowel de minister-president als minister Stef Blok van buitenlandse zaken al te zeer op eieren. Zij hadden in sterkere bewoordingen duidelijk kunnen en mogen maken dat het Wilders weliswaar vrij staat te doen en te laten wat hij wil, maar dat het een Nederlands politicus niet past dit te doen met provocatie als enig en uitsluitend doel. Het is goed dat diverse cartoonisten lieten weten juist om die reden niet te zullen meedoen aan de geforceerde poging van Wilders de aandacht weer eens op zich te vestigen. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

