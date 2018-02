Het dorp van Carlijn Achtereekte straalt van trots

Er staat een haantje op de kerktoren. Zo'n gouden haantje dat glimt als de zon erop schijnt - zoals vandaag. Van schuin onder de regenwolken vandaan lijken de stralen extra fel. De haan glanst, je ziet hem al van ver. Ik denk dat Carlijn net als wij vroeger, want wij hadden een kerk met net zo'n haan, altijd halsreikend op de achterbank van de auto zat. Haar neus tegen het raam gedrukt, om hem maar zo snel mogelijk te zien, die haan. En dan te roepen: "Daar is de toren, de toren van Lettele! We zijn er bijna!"

Links liggen voetbalvelden, rechts twee persbulten die ik eerder ruik dan zie. Een kern waar pit in zit, staat er op het bord onder de plaatsnaam. Hier woont ze dus, Carlijn Achtereekte. Omdat Lettele maar 34 kilometer van mijn huis ligt, besloot ik op de racefiets te stappen en naar het dorp van de kersverse olympisch kampioene te rijden. Hoog-Zuthem, Laag-Zuthem, Lierderholthuis, Beumershoek, Hooge Wegen, Lettele. Dat was de route.

Ineens zie ik het: overal hangt de vlag uit

Bij de persconferentie die Carlijn na het behalen van haar gouden plak gaf rebbelde ze, dolblij als ze was, maar door over eigenlijk alles wat je kon verzinnen. Dat las ik op de Facebookpagina van Volkskrant-collega John Volkers. Een verslag om van te smullen schreef hij, over de koekjes die in het dorp naar Carlijn vernoemd zijn, en de tompoucen met een foto van haar erop waarvan er bij de buurtsuper vierhonderd te koop waren en die al heel snel uitverkocht waren. Wat best bijzonder is, want Lettele heeft maar zeshonderdvijf inwoners. Het hele dorp staat op de kop. Volgens Carlijn dan.