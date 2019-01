Het dier zal weinig merken van een verbod op kiloknallers

Nutteloos Lees verder na de advertentie Een verbod op kiloknallers is nutteloos voor de dieren. Het idee achter het verbod is dat, door de prijsstijging van vlees, de producent meer geld overhoudt en dus kan investeren in dierenwelzijn. Dit is wellicht het meest ongefundeerde optimisme wat je kan bedenken. Waarom zou een veeteeltbedrijf investeren in dierenwelzijn? Elektronicabedrijven geven toch ook niet om het welzijn van hun tablets en smartphones? Bedrijven zullen alleen investeren in dierenwelzijn wanneer dat meer oplevert. Dat gebeurt alleen wanneer de consument geen bio-industrievlees meer wil. Door de prijsverhoging wordt het juist aantrekkelijker om bio-industrievlees te produceren.

Erik Kassenberg Groningen

Dierenleed De meeste mensen zullen kiloknallers niet laten liggen, omdat de meeste mensen niet weten hoeveel dierenleed en exploitatie er gepaard gaat met hun stukje vlees. Op Instagram zocht ik naar informatie en recepten. En hierdoor kreeg ik ook te zien wat er zich écht afspeelt in de vlees- en zuivelindustrie. Het is te erg voor woorden wat daar gebeurt.

Petra Breure Ridderkerk Waarom geen livevideobeeld van de stal waar het individuele dier geleefd heeft boven het schap in de supermarkt?

Belast kiloknallers De vrije markt zal het niet oplossen. Daarom is sturing van de overheid nodig en dat kan heel mooi via het belastingstelsel, zoals dat gebeurt met ­accijns op tabak en benzine. Belast ­kiloknallers ten minste met het hoge btw-tarief (21 procent), laat biologisch vlees op het lage tarief van 9 procent. Schaf ter compensatie de btw op groenten, fruit en brood geheel af.

Bert van der Spek Haarlem

Tussenstap We moeten af van de idee dat betere levensomstandigheden het onnodig gebruiken van een dier rechtvaardigen. Die labels zijn er niet voor de dieren, maar voor de consumenten. Het haalt hun schuldgevoel weg, maar het leed van het dier blijft. Ik zie een ­kiloknallerverbod slechts als een eventuele tussenstap naar de totale bevrijding van onnodig dierengebruik.

Bas Breet Amsterdam

Niet oké Er zou zeker een verbod op kiloknallers moeten komen. Of het verbod werkzaam is of niet, doet er niet toe: er gaat een signaal vanuit. Kiloknallers krijgen daarmee het etiket ‘niet oké’ opgeplakt. Het is schandalig hoe we anno 2019 in ons superwelvarende land met dieren omgaan.

Monique Daalhuijsen Bussum

Export Zo’n verbod is niet effectief. Het grootste deel van de bio-industriële productie is voor de export en daarin is totaal geen sprake van een ‘anti-plof-trend’. Vermindering van bio-indus­triële export en daarmee vermindering van productie is het enige dat ­landelijk hout snijdt.

Egon Kraak Bellingwolde