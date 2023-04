Het debat wordt niet meer in de krant gevoerd, maar in het open riool van Twitter

Ooit las ik op de sociale media dat ik ‘laf’ was omdat ik geen Twitter-account had. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik in mijn leven nog nooit een tweet heb geproduceerd. Met dat ‘laf’ werd bedoeld dat ik bang was om met de beschimpingen en gescheld van twitteraars over mijn columns geconfronteerd te worden. Maar als bevoorrechte journalist schrijf ik al jaren uitsluitend voor gerenommeerde titels. Eerst meer dan een decennia voor het Franse dagblad Libération, later als columnist voor NRC, De Groene Amsterdammer en nu al 31 jaar voor Trouw. Ik beschouw deze bladen als de Champions League van de journalistiek. Waarom zou ik dan mezelf pijnigen door teksten in de amateurklasse van Twitter te publiceren? Mijn behoeftes aan vrije expressie worden in de hoogste klasse al rijkelijk beantwoord.

Hooguit zet ik af en toe een van mijn Trouw-columns op Facebook naast een foto van mijn jarige moeder of de trotse aankondiging deze week van de vierde druk van mijn laatste boek. Maar Twitter? Dit medium is niet zelden het vehikel van nepnieuws, complottheorieën of valse beschuldiging. Ik ben meer aanhanger van de definitie van Trouw-hoofdredacteur Van der Laan die in 2016 schreef: ‘Inmiddels mag het als bekend worden verondersteld dat een fantastisch medium als Twitter helaas ook uitgegroeid is tot het riool van de onderbuik. Waarheid of feiten doen er niet meer toe.’ Nog vorige maand schreef Trouw-recensent Gerwin van der Werf: ‘Dat Twitter een open riool is, is gemeenzaam bekend (…) Wegblijven van Twitter, dat is misschien toch het beste voor iedereen.’

Wat schetste dan mijn verbazing toen ik gisteren de column van de Trouw-ombudsman las waarin Twitter ongeveer als de welkome linksbuiten van Trouw wordt bejubeld. Centraal staat de bijdrage op Twitter van een Trouw-redacteur duurzaamheid die in 25 berichtjes van in totaal duizend woorden de beweringen van een wetenschapsjournalist over de stikstofcrisis van repliek voorzag. ‘Dit zouden redacteuren best vaker kunnen doen’, noteert de ombudsman. Dan pas realiseerde ik me dat het hier om een kwestie ging die ik de dag ervoor in mijn column had aangekaart. Wetenschapsjournalist Arnout Jaspers beweerde op tv dat de stikstofcrisis niet zo bedreigend is als het wordt aangenomen. Ik was als leek verbaasd, schreef dat ik behoefte had aan een débat contradictoire en begreep niet waarom zijn boek De stikstoffuik nog nergens was besproken.

Het antwoord luidt: het debat wordt niet meer in de krant gevoerd maar op Twitter. De Trouw-redacteur verkiest boven een kritische recensie van het boek in zijn krant een ‘draadje’ op het omstreden sociale medium. Zijn goed recht, maar ik verlang ook naar een transfer van de amateurklasse naar de Champions League. Omdat ik vrees dat anders de Trouw-abonnee volstrekt uitgesloten wordt in een discussie die ons allemaal aangaat. De ombudsman lijkt dit niet bezwaarlijk te vinden als hij noteert: ‘De tekst haalt niet de krant of de Trouw-website’ en dat er gedacht wordt ‘aan een manier om Trouw-abonnees bij deze discussie te laten aansluiten.’ Hoe? Door abonnees te verplichten een Twitter-account te nemen? Het oordeel: ga dan deze essentiële discussie terughalen daar waar het hoort, in het gerenommeerde Trouw.

