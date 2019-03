Het debat over kernenergie heeft feiten nodig

Namens milieuorganisatie Wise voer ik nu een rechtszaak waarin we naast wettelijk voorgeschreven publieksinspraak ook opschorting van de bedrijfsvoering van de kerncentrale Borssele eisen totdat het publiek zich heeft kunnen uitlaten over de levensduurverlenging van Borssele. En ja, wij willen een oplossing voor het klimaatprobleem en we zijn het volledig met Taebi eens dat een discussie over kernenergie zonder ideologie moet worden gevoerd.

In de inleiding van het interview staat ‘Kernenergie is energie zonder luchtvervuiling of CO2-uitstoot’. Dat is helaas een onwetenschappelijke uitspraak, ideologisch gekleurd.

Landen als China en India realiseren meer groei in duurzame energie dan de EU

Ook de zin van interviewer Marco Visscher over ‘het relatief geringe dodental van de kernramp bij Tsjernobyl’ is een niet-wetenschappelijke mening. Maar ook Taebi vliegt hier en daar uit de bocht. Bijvoorbeeld door te doen alsof landen als China en India in hoog tempo alleen maar kerncentrales bouwen. Die landen realiseren meer groei in duurzame energie dan de EU. Dat klinkt al heel anders. De realiteit is complex en Taebi stelt juist dat die complexe werkelijkheid recht moet worden gedaan.

Daarom is het jammer dat Visscher in het interview niet ingaat op bijvoorbeeld de economische realiteit van kernenergie. Zelfs Borssele, de oudste kerncentrale in de EU, prijst zichzelf uit de markt – de aandeelhouders moeten elk jaar geld bijstorten en nog steeds wordt er niet genoeg gespaard voor afbraak en afvalbeheer. De financiële aansprakelijkheid voor een ongeval wordt kunstmatig laag gehouden, op kosten van de belastingbetaler. Nieuwe kerncentrales in bijvoorbeeld Frankrijk, Finland, Slowakije en het VK zijn vanwege noodzakelijke en complexe veiligheidsmaatregelen te duur om nog een serieuze bijdrage te kunnen leveren aan decarbonisering. Kernenergie is door haar inherente onveiligheid te duur geworden om met schonere hernieuwbare alternatieven te kunnen concurreren.

Vanwege de urgentie van klimaatmaatregelen moet de discussie inderdaad gevoerd worden op basis van feiten.

