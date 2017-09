Het debat om het eigen risico is vooral symbolisch

Maar ook vijftien euro is tegenwoordig blijkbaar genoeg reden voor zo’n uitzonderlijke parlementaire procedure, zoals nu met de ‘noodwet’ voor het eigen risico gebeurt. Zonder dit politiek ingrijpen zou immers het eigen risico automatisch stijgen van 385 naar 400 euro.

Lees verder na de advertentie

Zo was destijds immers de politieke gedachte: stijgen de zorgkosten, dan stijgt ook het eigen risico. Het eigen risico zou zo werken als stok achter de deur, om de zorgkosten te temmen. Maar helaas kwam die gedachte onvoldoende uit de verf in alle commotie over de hoogte van het eigen risico.

Het signaal is vooral dat met de juiste keuze, de zorgkosten te temmen zijn. Maar dat is onjuist.

De ongebruikelijke parlementaire procedure maar ook alle politieke opwinding van de afgelopen weken laten zien hoezeer het eigen risico is uitgegroeid tot symbool in het huidige zorgdebat. Een lakmoesproef voor politici, een symbool dat waarschijnlijk meer dan welkom is omdat het échte probleem, de stijgende zorgkosten, zo moeilijk is op te lossen vanuit Den Haag.