Het coronavirus raakt ook het maken van de krant

Al sinds de ontdekking van het nieuwe coronavirus drie maanden geleden schrijven wij vrijwel dagelijks over deze zeer besmettelijke ziekte die de wereld in haar greep heeft. Maar sinds deze week heeft het ook de burelen van Trouw bereikt. En dat is toch anders. Doorgaans richten wij ons op andermans problemen, zoals stikstofkwesties, vluchtelingenproblemen, politieke verschillen, verkiezingen, oorlogen her en der, maar nu hebben andermans problemen ons eveneens ­getroffen.

Dat kan best ingewikkeld worden, want het maken van een krant en online-platforms verloopt over veel schijven. In al die schijven kan iets misgaan. Redacteuren kunnen ziek worden, computers kunnen uitvallen, de drukpersen kunnen stukgaan, de vrachtwagens met de gedrukte kranten kunnen van de weg raken, de krantenbezorger kan een lekke band krijgen, hij vergeet een adres of zijn bezorgbriefje is niet up to date. Ik zeg weleens dat het een wonder is dat de krant elke dag weer uitkomt, dankzij de inzet van iedereen die hierbij betrokken is.

Schrijvende redacteuren moeten thuiswerken

Anders is het als de gehele keten bedreigd wordt door een ziekte. Net als in de rest van Nederland is dat ook bij uw krant nu aan de hand. Donderdag maakten we intern bekend dat alle schrijvende redacteuren thuis moeten gaan werken. Vormgevers en eindredacteuren werken nog wel op de redactie, omdat de softwareprogramma’s waarmee zij werken der­mate zwaar zijn dat er goede dataververbindingen (geen wifi) en computers met flink werkgeheugen nodig zijn. Zij moeten wel verder uit elkaar gaan zitten. Wie snottert moet thuiswerken.

Het continue overleg dat doorgaans nodig is om een krant te maken, wordt daardoor veel lastiger. Met videoverbindingen, WhatsApp en andere communicatieprogramma’s kunnen redacteuren met elkaar overleggen. Buitenlandse reizen die voor de krant gemaakt zouden worden, zijn afgezegd. Bij alle reportages die we bedenken moeten we ons nu ook afvragen of dat vanwege het nieuwe coronavirus wel zo verstandig is. Doordat in de culturele sector veel bijeenkomsten en shows zijn afgezegd, en heel veel sportwedstrijden niet doorgaan, moeten we nu op andere wijze deze pagina’s vullen. Dat kan ook betekenen dat we in aantal pagina’s teruggaan, als dat nodig zou zijn.

De opmaat naar nieuwe manieren van werken

De redactievloer bood gisteren al een bijna onwezenlijke aanblik, met relatief weinig mensen, maar vanaf maandag zal het hier nog veel leger zijn. Het pand waarin Trouw gevestigd is met Het Parool en de Volkskrant, samen met andere afdelingen van eigenaar DPG Media, leek gisteren uitgestorven. Ik sluit niet uit dat het coronavirus de definitieve opmaat is naar nieuwe manieren van werken, los van centrale locaties, als we dit efficiënt van de grond krijgen.

Ik ga ervan uit dat met de nodige improvisaties we de komende weken de krant bij u in de bus krijgen, soms wellicht iets later en soms ook niet, als er iets misgaat. Daarom is het verstandig als u zich als abonnee aanmeldt op de site (www.trouw.nl), waardoor u toegang krijgt tot de site, of via de tablet op de Editie of de digitale kopie van de krant. Dan blijft u van het laatste nieuws op de hoogte. Hoe dat moet leest u in een advertentiepagina aan van DPG Media in deze krant. Laten we desondanks hopen dat onze drukkers en krantenbezorgers virusvrij blijven.

Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan schrijft wekelijks over de discussies op de redactie en de keuzes van de krant.