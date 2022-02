Het coronatoegangsbewijs heeft z'n langste tijd gehad

Het huidige coronatoegangsbewijs is in de praktijk steeds minder effectief. Hoog tijd om er afscheid van te nemen.

Het kabinet wil er nog niet aan, maar enkele landen namen al helemaal afscheid van het coronatoegangsbewijs. Dat is de ‘3G-pas’ waarmee je alleen als je gevaccineerd, genezen of getest bent toegang kan krijgen tot het sociale leven in de horeca, bij sportwedstrijden, in musea, bioscopen of pretparken. Ook Nederland zou snel afscheid moeten nemen van deze ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregel.

Belangrijkste argument is dat de coronatoegangspas lang niet meer zo effectief is als gedacht. Het middel dreigt op die manier erger te worden dan de kwaal. Coronaminister Ernst Kuipers presenteerde er onlangs nog te optimische cijfers over. In de praktijk dringt het gebruik van de QR-code het aantal besmettingen slechts een paar procent terug, en niet de vijftien procent waar Kuipers eind januari van uitging. Dat zou alleen het geval zijn als de QR-code bijvoorbeeld in het onderwijs, op de werkvloer en in supermarkten gold, een optie waar Nederland terecht nooit voor heeft gekozen.

Een soort schijnveiligheid

De omikronvariant van het virus zorgt momenteel voor zeer hoge besmettingscijfers, terwijl mensen er veel minder ziek van worden. Ook gevaccineerden dragen helaas bij aan het doorgeven van de besmettingen, waarmee de QR-code in een druk café ook een soort schijnveiligheid geeft. Bovendien geldt dat hoe meer mensen een besmetting hebben doorgemaakt, des te minder de pas nog een verschil maakt. De coronatoegangspas is bovendien een van maatregelen die blijft zorgen voor veel polarisatie in de samenleving.

Bij invoering diende de QR-code als middel om voorzieningen toegankelijk te houden voor diegenen die wél bereid waren mee te werken aan het beteugelen van de pandemie, door een vaccinatie of door zich te laten testen. De vaccinatiegraad was toen nog lager, de gevolgen van het virus erger en de pas stimuleerde velen alsnog tot inenting. Nu is de inentingsgraad al geruime tijd boven de 85 procent.

Minder ingrijpende maatregelen

Wat betekent handhaving van het gebruik van de QR-code voor de groep die zich – om wat voor reden dan ook – niet heeft laten inenten? Officieel moeten die bijvoorbeeld elke keer dat ze naar hun koor, muziekgroep of toneelvereniging willen, een afspraak maken voor de teststraat. Wat is erop tegen om deze groep met minder ingrijpende maatregelen weer deel te laten nemen aan hun sociale leven? Bijvoorbeeld door een thuistest voorafgaand aan de koorrepetitie, of grootschaliger sneltestmogelijkheden bij locaties.

Voor reizen naar het buitenland zal een werkende QR-code nog langer nodig zijn, kan het argument zijn. Maar in eigen land gaat het kabinet hierover en het is tijd om weer samen te zingen, een biertje te drinken of een mooie tentoonstelling te bezoeken. Uiteraard met inachtneming van de gedragsregels, zoals thuis blijven bij klachten, afstand houden waar mogelijk en mondkapjes op.