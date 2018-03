Het commentaar laat de ziel van de krant zien

Het ontbreken ervan viel op omdat het commentaar ooit zo gezaghebbend was dat het in Trouw een deel van de voorpagina in beslag nam. Meer gezag uitstralen dan vanaf die plek kan een redactioneel commentaar niet. In het huidige tijdsgewricht met een dagelijkse lawine aan, deels via sociale media opgedrongen meningen, zou dat niet meer kunnen en geen (hoofd)redactie dat willen. Toch is het dagelijkse commentaar ondanks moordende concurrentie van al die andere meningen niet tot stiefkind verworden. Het is zoals enkele collega's in de discussie opmerkten: de ziel van de krant vindt een lezer terug in het commentaar.

Zelf beaam ik dat laatste veeleer op gevoel dan op feiten. Het commentaar levert lang niet de meeste lezerspost voor de ombudsman op, maar reacties zijn er regelmatig. Die zijn zelden instemmend. Vaker zijn ze negatief over een door de krant ingenomen standpunt, dat kortzichtig of te scherp zou zijn of, vaker, te voorzichtig. Een redactie hoeft het met die kritiek niet telkens eens te zijn om ze toch te kunnen doorgronden.

Ik sluit niet uit dat een enkeling over de uitkomst achteraf nog wel eens na moppert

Kritiek Zoveel lezers, zoveel smaken. Wie het fundamenteel oneens is met een stellingname laat bovendien eerder van zich horen dan degene die zich daar volledig in kan vinden. Toch is deze relativering niet bedoeld om kritiek te negeren of lichtzinnig mee om te gaan. Juist serieuze kritiek is een goed middel om de krant nóg beter te maken. 'De mening van de krant' komt tenslotte ook zo tot stand. In de commentaargroep van hoofdredactie en senior redacteuren waarin mogelijke onderwerpen worden besproken, verschillen de meningen gelukkig regelmatig alvorens tot consensus te komen. Ik sluit niet uit dat een enkeling over de uitkomst achteraf nog wel eens na moppert of het diep van binnen oneens blijft met de strekking. In volstrekt wisselende samenstelling zijn er altijd lezers en redacteuren die het standpunt in een bepaald commentaar niet delen, omdat zij het principieel met die mening oneens zijn. Of het nu Schiphol betreft, de Armeense genocide, groeicijfers van het Centraal Planbureau of euthanasie, een commentaar prikkelt per definitie de geest en inspireert. Dat hóórt bij de functie van het commentaar en hoewel het voor schrijvers niet prettig is, is kritiek hiervan onderdeel. 'Wakker worden Trouw', 'hypocriet', 'historisch besef ver te zoeken', 'slappe hap', het zijn citaten van lezers die de afgelopen weken reageerden op commentaren over uiteenlopende onderwerpen. Enerzijds is het jammer dat bij zulke reacties onderbouwing soms ontbreekt. Anderzijds is het goed dat verontwaardigde of ontevreden lezers van hun hart geen moordkuil maken.