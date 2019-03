Het celibaat is voor de kerk wat de ontgroening is voor studentenverenigingen

Mij valt bij de gesprekken in de media op dat er een tweedeling is. Theologen, therapeuten en uitgetreden priesters willen het celibaat graag vrijwillig zien, terwijl priesters (de nieuwe generatie twitteraars) en bisschoppen de verplichting verdedigen.

Excessen

Het doet me denken aan de studentenverenigingen die de afgelopen jaren in het nieuws zijn gekomen met excessen. Ook die zijn achter hun ontgroeningen blijven staan. De leiders van de verenigingen zien geen probleem. Het zijn de afvallers die hun inauguratie niet hebben ­gehaald, of mensen die door zo’n ontgroening geen lid wilden worden, die problemen signaleren.

Het celibaat is wellicht vooral zo gevaarlijk, omdat niemand echt weet wat het is

Maar wie hebben het voor het zeggen? Zij die er wél doorheen gekomen zijn of daar in ieder geval de schijn van weten te wekken. En dat geldt ook in de kerk.

Nu heb ik zelf ervaringen met ontgroeningen en met het celibaat. Aan beide heb ik geen narigheid overgehouden, maar dat is het punt ook niet. Beide kunnen heel mooi zijn, maar mensen kunnen er ook aan onderdoor gaan, met blijvende verwondingen of de dood tot gevolg. Het celibaat is wellicht vooral zo gevaarlijk, omdat niemand echt weet wat het is. Daarom zijn de ongeschreven regels en de sociale controle rond het celibaat zeer ruim. Zo pleit pastoraal psycholoog Anke Bisschops ervoor om intimiteit ook te zoeken binnen het celibaat. Elk mens heeft nu eenmaal intimiteit nodig. De meeste katholieken maken juist een scherp onderscheid tussen celibaat en intimiteit.

Waar hebben we het dan over? Een jonge priester beschreef verliefd hoe ­celibaat en gebedsleven één waren. Schitterend om te beluisteren, maar ook erg persoonlijk. Is iets wat zo persoonlijk is bruikbaar om in één sociale categorie (verplicht celibaat) te vangen?