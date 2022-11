Het CDA voedt de stemmingmakerij rond migratie

Strengere buitengrenzen zouden ‘illegale immigratie’ tegengaan, aldus CDA-voorman Pieter Heerma. Onzin, zegt Leo Lucassen, directeur Internationaal instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis in Leiden.

Onder aanvoering van fractievoorzitter Pieter Heerma luidde het CDA afgelopen week de noodklok over wat de partij ‘instroom’ van asielzoekers noemt. CDA pleit voor een (nog) strengere bewaking van de EU buitengrenzen, om zo ‘illegale migratie’ tegen te gaan en mensensmokkelaars te ontmoedigen. Nederland zou deze onbeperkte instroom niet aankunnen en daarom moet het aantal asielzoekers met maar liefst 80 procent omlaag.

Als het CDA zich echt had verdiept in deze kwestie dan had het geweten dat het nóg strenger bewaken van de buitengrenzen door veel mensensmokkelaars met instemming zal worden begroet. Het was het in de jaren negentig opgetuigde strenge EU visa-regime dat een markt voor smokkelaars creëerde. Wie zonder visum een Europese staat wilde bereiken om een asielverzoek in te dienen werd daardoor gedwongen om vaak letterlijk met mensensmokkelaars in zee te gaan.

De ‘illegale immigratie’ die Heerma cum suis zeggen te willen bestrijden is dus juist het gevolg van die strenge grensbewaking. Het nog hoger optrekken van de muren van Fort Europa zal de overtocht van vluchtelingen niet alleen duurder, maar ook dodelijker maken en lost intussen niets op. Bovendien zal het de praktijk van illegale pushbacks, alleen maar aantrekkelijker maken. En zo hollen partijen als het CDA en de VVD het Vluchtelingenverdrag nog verder uit.

Apocalyptisch beeld

Een belangrijk argument van het CDA is natuurlijk dat Nederland, en Europa, de aantallen niet meer aankan. Er zijn te weinig huizen en de verzorgingsstaat zou eraan onder door gaan. De suggestie van een ‘onbeperkte instroom’ roept intussen een apocalyptisch beeld op.

Kijken we echter naar de feiten, dan constateren we dat voor Europa de aantallen sinds eind jaren tachtig weliswaar zijn gestegen, maar dat die nog steeds heel beheersbaar zijn. Ging het in de periode 1985-2000 om gemiddeld zo’n 330.000 per jaar, in de afgelopen vijftien jaar, waarin de EU van 15 naar 27 lidstaten is uitgebreid, noteren we een gemiddelde van nog geen half miljoen per jaar.

Bij dat laatste aantal gaat het om 0,1 procent van de totale bevolking van de EU. Voor Nederland zien we zelfs het omgekeerde, waarbij de jaren negentig nog steeds boven alle perioden uitsteken met bijna 35.000 gemiddeld per jaar, tegen 20.000 (eveneens 0,1 procent van de bevolking) in de afgelopen tien jaar. Dat mag je veel vinden, maar in een demografisch krimpend Europa, valt moeilijk vol te houden dat ons dit de kop gaat kosten. Zeker niet als we de integratie van asielzoekers eens wat voortvarender ter hand nemen in plaats van ellenlange procedures en het verbod voor hen om te werken.

Een verwelkomend integratiebeleid

Verder is het niet zo, zoals herhaaldelijk wordt beweerd, dat Nederland onevenredig veel asielzoekers opneemt of veel coulanter is met het toekennen van een status. We schommelen al jaren rond het Europees gemiddelde. Dat we de laatste jaren gemiddeld vaker asiel verlenen dan sommige andere landen, hangt vooral samen met de samenstelling van de groep (veel Syriërs, Afghanen en Eritreeërs).Bovendien valt op dat de aanzienlijke immigratie van Oekraïense vluchtelingen (100.000 in een jaar tijd) kennelijk niet als een probleem wordt beschouwd. Terwijl die toch ook een beroep op de woningmarkt en deels de verzorgingsstaat doen.

Vooralsnog zijn alle voorspellingen van sterk toenemende aantallen dus niet bewaarheid. Van een spectaculaire toename sinds de jaren tachtig is geen sprake. De meeste asielzoekers komen, net als in de jaren negentig, uit de bekende brandhaarden uit het Midden–Oosten en de Hoorn van Afrika.

De stemmingmakerij van Heerma en andere politici draagt niet bij aan een oplossing en ondergraaft het draagvlak voor opvang door asielzoekers als existentieel probleem af te schilderen. Het CDA zou er beter aan doen zich in Europa in te zetten voor een eerlijker verdeling en in Nederland voor een efficiënt, verwelkomend integratiebeleid met snellere procedures, intensieve taalcursussen en kleinschalige opvang.

