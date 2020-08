Het CDA verdient geen schoonheidsprijs voor de afhandeling van zaak-Omtzigt

Verre van mij de gedachte dat het CDA de lijsttrekkersverkiezingen ten gunste van winnaar Hugo de Jonge zou hebben gemanipuleerd. Dit soort complottheorieën moeten we laten dobberen daar waar ze horen: op de ruwe zee van de sociale media.

Maar de manier waarop de zaak is afgehandeld verdient geen schoonheidsprijs. Toen verliezend kandidaat Pieter Omtzigt vorige week om ‘uitleg’ vroeg (zijn eigen vrouw Ayfer Koç evenals vijf andere stemmers zeggen een andere naam uit de computer gekregen te hebben dan waar ze op gestemd hadden) was het partijbestuur onverbiddelijk: niets aan de hand. Een onhandige Hugo de Jonge, zelf partij in deze twist, maakte het nog bonter door stellig te verklaren dat er geen reden was om aan zijn overwinning te twijfelen. Zie hier hoe de slager zijn eigen vlees zelf keurt.

Sneller dan de rondjes van Max Verstappen

Toch zag het CDA zich plots gedwongen dinsdag een onderzoek in te stellen. Er werd door te veel vingers, ook buiten de partij, in het vlekje gewreven. Het ‘onderzoek’ werd een haastklus die sneller werd afgehandeld dan de rondjes van Max Verstappen op een Formule 1-circuit. Binnen één dag lag het resultaat klaar, conform de eerste bevinding van het partijbestuur: niets aan de hand.

Of je dit een grondig onderzoek kunt noemen en met zekerheid kunt vaststellen dat er geen verborgen mankementen in het computersysteem zitten, is een tweede. De onderzoekers geven het zelf toe: “Een integrale beoordeling heeft gezien de beschikbare tijd niet kunnen plaatsvinden.” Een verontrustende mededeling.

Bedwelmd door passie en zenuwen

Wat ik vorige week nog als een gotspe beschouwde (bedwelmd door passie en zenuwen, zou Ayfer Koç op de naam van de grote rivaal van manlief hebben geklikt) is nu met een bijna onbegrijpelijke formule door de onderzoekers vastgelegd: ‘Voor alle zes gevallen van vermeende stemverwisseling heeft een registratie plaatsgevonden van een stem die gelijk is aan zowel de door het lid invoerde stem als de gemelde bevestiging die het lid na uitbrengen van de stem heeft ontvangen’.

In het NOS-Journaal werd woensdag een ridiculiserende vertaling hiervan door Astrid Kerseboom gegeven: “Uit het onderzoek is gebleken dat de vrouw van Omtzigt zelf een fout heeft gemaakt”. Gisteren meldde de Volkskrant gulzig dat ‘lachsalvo’s gingen door het CDA onder de aanhangers van Hugo de Jonge’ omdat Omtzigt en zijn echtgenote ‘tot onderwerp van spot door de onderzoekers werden gebombardeerd’.

Strijdlustig

In dezelfde krant stond een als cynisch bedoelde kop boven de column van Elma Drayer: ‘De vrouw van Omtzigt was plots haar verstand verloren’. In een tweet schrijft de vrouw in kwestie strijdlustig: ‘Ik moet er niet aan denken op een andere man te stemmen dan Pieter Omtzigt’.

Ik moet er niet aan denken om op een andere man te stemmen dan @PieterOmtzigt . https://t.co/DeSMNuYQlA — Ayfer Koç (@Ayfer_Koc) 26 augustus 2020

De verliezende kandidaat tweette op zijn beurt: ‘Ik vertrouw dat mijn vrouw, die als een rots in de branding voor mij is, op mij gestemd heeft’. Penibele toestand voor het stel dat niet bijster elegant is behandeld. Zie hoe een oppervlakkig en haastig uitgevoerd onderzoek nog meer schade kan aanrichten.

Ps: ik vertrouw dat mijn vrouw - die als rots in de branding voor mij is - op mij gestemd heeft. Die zes verwisselingen blijven voor mij dus het mysterie van de verkiezingen (5) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) 26 augustus 2020

