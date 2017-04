Het CDA mag wel wat groener zijn

Je weet het nooit, maar het valt niet te verwachten dat dat een massale demonstratie wordt. Ook de initiatiefnemers hebben de verwachtingen kennelijk niet al te hoog gesteld, want zij hebben het over een ‘ludieke actie’ en niet over een serieuze demonstratie.

Toch is er alle aanleiding voor een krachtig protest. Afgaande op de verkiezingsprogramma’s van beide partijen zijn de verwachtingen bepaald niet hooggespannen. Het is bij wijze van spreken al een meevaller dat beide partijen de doelstellingen rond de uitstoot van broeikasgassen uit het akkoord van Parijs onderschrijven. Al is die meevaller niet al te groot: in de financiële onderbouwing van de beide programma’s wordt absoluut te weinig geld uitgetrokken om die doelstellingen te halen.

Als het om klimaatbeleid gaat, is het onmogelijk de ene partij meer kwalijk te nemen te weinig te doen dan de andere

Als het om klimaatbeleid gaat, is het onmogelijk de ene partij meer kwalijk te nemen te weinig te doen dan de andere. Toch voelt het vooral als het gaat om het CDA extra ongemakkelijk. De partij heeft nog immer het rentmeesterschap hoog in het vaandel staan, maar heeft er erg veel moeite mee dat waar te maken als het gaat om klimaatbeleid. Het CDA voelt zich meer thuis bij het behartigen van de ouderwetse belangen van het boerenbedrijf dan bij het propageren en mogelijk maken van nieuwe, veel duurzamere initiatieven in ook die sector.

Natuurlijk hebben de christen-democraten het volledige gelijk aan hun kant als in het verkiezingsprogramma wordt gesteld dat initiatieven om te voorkomen dat de aarde te veel opwarmt vooral van burgers zelf moeten komen. Daarmee is echter bijzonder weinig gezegd over de verantwoordelijkheid van de overheid of van samenwerkende landen. Die kunnen immers veel doen om gewenst gedrag ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

Als die verantwoordelijkheid niet wordt erkend of genomen, blijft er niet veel meer over dan een soort nachtwakerstaat op milieugebied. Het probleem is daarvoor echt veel te ernstig, de urgentie te groot en de traditie van het CDA fundamenteel te anders.

Voormalig CDA-Kamerlid en Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk stelde terecht in deze krant dat het bij de weg naar een duurzame samenleving gaat om een fundamentele verandering en dat het dus zaak is de bevolking daarin mee te nemen. Megafoonpolitiek is daarbij waarschijnlijk alleen contraproductief.

Maar tussen megafoonpolitiek en het oorverdovende stilzwijgen van de huidige CDA-fractie zit nog een hele wereld. Zolang de formatie-onderhandelingen duren valt dat zwijgen te billijken, als er dan straks ook maar resultaten liggen.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

