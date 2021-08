Het CDA heeft niets te zoeken in de formatie, het moet eerst zichzelf terugvinden

Het CDA heeft de handen vol aan zijn eigen problemen. Laat het eerst zijn christendemocratische uitgangspunten terugvinden en op zoek gaan naar een inspirerende politiek leider, betoogt bestuurskundige en CDA-lid Bernard Bennink.

Het CDA is nog niet toe aan regeringsdeelname. Het zal eerst intern orde op zaken moeten stellen. Het ontbreekt de partij aan een aansprekende boodschap en een inhoudelijk verhaal. Daar komt bij dat het leiderschap in een vacuüm zit, een situatie die maar steeds blijft.

De partij is vooral met zichzelf bezig. Want wat betreft organisatie en interne omgangsvormen loopt het ook niet lekker. Het evaluatierapport van de commissie-Spies legde wat dit laatste betreft de vinger op de zere plek. Maar dat is dan ook meteen de enige verdienste van dit rapport. Voortdurend wordt om de hete brij heen gedraaid.

De top ziet niet dat het CDA steeds dichter tegen de VVD aanschurkt

Hoe heeft het zo mis kunnen gaan? Velen in de top van de partij hebben helaas niet door dat het CDA in de loop der jaren steeds verder ging aanschurken tegen de VVD. Net als bij de liberalen kwamen meer marktwerking, minder overheid en minder regelgeving voorop te staan.

Gaandeweg is de partij uit het oog verloren dat de menselijke maat centraal moet staan in de uitwerking van beleid. Dat heeft enorme gevolgen gehad op veel kwetsbare mensen op allerlei terreinen. De eigen christendemocratische uitgangspunten werden alleen met de mond beleden. Als het op de uitwerking aankwam, werden deze rap bij het oud vuil gezet. Velen hebben de partij dan ook teleurgesteld de rug toegekeerd.

Er is weinig meer over van een christendemocratisch gedachtegoed en het uitdragen daarvan. De partij is helemaal geen waardegedreven politieke beweging, zoals het rapport Spies beweert. Dat is complete onzin.

Het CDA heeft de afgelopen twintig jaar regeringsverantwoordelijkheid gedragen voor veel zaken die inmiddels echte maatschappelijke problemen zijn geworden. Denk aan de veel te ver doorgeschoten ‘flexibilisering’ van de arbeidsmarkt. Het regent tijdelijke arbeidscontracten en zzp’ers. Met alle rechtspositionele gevolgen van dien. Andere voorbeelden: mensen met een ‘vlekje’ of met een arbeidsbeperking – en dat zijn er velen – zijn de dupe geworden. De decentralisatie van de gezondheidszorg naar de gemeenten was een platte bezuinigingsoperatie, die grote gevolgen heeft gehad.

Wat goed was voor de economie en de schatkist werd kritiekloos gezien als goed voor werknemers en uitkeringsgerechtigden.

Zo ga je niet met ijzervreter Omtzigt om

Het uitgangspunt van solidariteit was bovendien ver te zoeken. Het standpunt van het CDA bij de afgelopen vluchtelingencrises was ronduit beschamend. De eveneens onwrikbare opstelling bij de Palestijnse kwestie heeft zelfs Dries van Agt doen besluiten om zijn lidmaatschap op te zeggen.

Gelukkig ging de partij bij de toeslagenaffaire door toedoen van Pieter Omtzigt eindelijk eens daadwerkelijk voor anker bij het uitgangspunt van gerechtigheid. Maar vervolgens werd Chris van Dam, de voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie, op een onverkiesbare plaats gezet en ontstond intern de affaire-Omtzigt.

Omtzigt mag dan niet altijd de makkelijkste zijn, maar zo ga je niet met deze ijzervreter om.

De partij heeft ook veel te lang naar de pijpen van de industrie en de boeren gedanst. Ondertussen gaat het milieu naar de knoppen. En dat terwijl rentmeesterschap juist een van de uitgangspunten is. Het eigenaarschap van dit thema is de partij volledig kwijtgeraakt.

Zie jezelf niet als schakel in het politieke midden

Hoe nu verder? Houd ermee op jezelf als een verbindende schakel in het politieke midden te zien. Kies bewust voor wederopbouw in de oppositie en zorg dat je daadwerkelijk een waardegedreven politieke beweging wordt.

Zorg ook voor een inspirerende politieke leider. Kies je thema’s zorgvuldig en maak ze concreet in een nieuw sociaal contract, zoals aangegeven door Omtzigt. Doe dat met name daar waar marktwerking, minder overheid en minder regelgeving veel kapot hebben gemaakt.

Op 11 september is er een bijzonder partijcongres. Dat is het moment om spijkers met koppen te slaan in plaats van de zoveelste rituele dans uit te voeren.

